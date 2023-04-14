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عاجل.. الغذاء والدواء تضبط 8 أطنان فاسدة من هذه المادة الغذائية الرمضانية
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عاجل.. الغذاء والدواء تضبط 8 أطنان فاسدة من هذه المادة الغذائية الرمضانية

عاجل.. الغذاء والدواء تضبط 8 أطنان فاسدة من هذه المادة الغذائية الرمضانية

عاجل.. الغذاء والدواء تضبط 8 أطنان فاسدة من هذه المادة الغذائية الرمضانية
١٢:٠٥:٢١ ص، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون والتنسيق مع أمانة محافظة جدة أحد المواقع التي تقوم بتصنيع “رقائق سمبوسة” في ظروف غير مناسبة.

رصد موقع يتم فيه تصنيع رقائق سمبوسة

وأوضحت الهيئة أنه خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها مع الجهات ذات العلاقة، تم رصد موقع يتم فيه تصنيع رقائق سمبوسة في مستوى متدني من النظافة، وظهور علامات تدل على فساد المنتجات.

10 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى حجز أكثر من 10 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع أمانة جدة.

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد “19999”، أو عبر تطبيق “طمنّي”.

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الجولات الرقابية الهيئة العامة للغذاء والدواء جدة رقائق سمبوسة ضبط أطنان فاسدة

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