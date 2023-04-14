وصفة طبية.. كيف يمكن خفض السكر المرتفع “بسرعة كبيرة”؟

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يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم نتيجة الإكثار من تناول من الكربوهيدرات، أو الشعور بالتوتر، أو نسيان تناول الأدوية.

لكن الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت قالت إنه في بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح لحدوث ذلك.

وأضافت، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “يحتاج مرضى السكر إلى مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا كانت مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا”.

إجراءات عاجلة لمنع ظهور الحماض الكيتوني

وحذرت الدكتور لي: “إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم لديك 15 مليمول/ لتر أو أعلى، فأنت بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ظهور الحماض الكيتوني”.

وحثت المرضى على الالتزام بخطة العلاج الخاصة بهم، فقد يتم إعطاء بعض مرضى السكر “أنسولين سريع المفعول” عندما يكون لديهم مستويات عالية من الجلوكوز.

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قالت الدكتورة لي، إن الأنسولين يعمل في غضون 15 دقيقة، “لكن أعد فحص مستوى الجلوكوز في غضون 15-30 دقيقة (بعد ذلك)”.

وأوضحت أن هذا يهدف للتأكد من أن “مستويات الجلوكوز لاتنخفض بشكل كبير”.

التمارين الرياضية تخفض مستوى الجلوكوز في الدم

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأنسولين السريع أو بدونه، قالت الدكتورة لي: “يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية إلى خفض مستوى الجلوكوز في الدم. تستمر تأثيرات خفض الجلوكوز الناتجة عن التمرين لمدة 24 ساعة بعد الانتهاء”.

ومع ذلك، يجب تجنب التمارين إذا كانت هناك كيتونات في البول، والتي “يمكن أن تكون حالة طبية طارئة”، وفق تحذيرها.

فيما يتعلق بالتحكم العام في نسبة السكر في الدم ، قدمت الدكتورة لي بعض النصائح المهمة، إذ اقترحت:

– “التزم بحزم بنظامك الغذائي لمرضى السكري واحسب الكربوهيدرات التي تتناولها”.

-“تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض التي تطلق الطاقة ببطء. تناول الكثير من الألياف.”

قالت الدكتور لي إن الناس يجب أن يهدفوا إلى الحصول على مؤشر كتلة جسم صحي (مؤشر كتلة الجسم الأقصى) عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وأضافت: “حاول الحد من التوتر واعتني بصحتك العقلية ورفاهيتك العامة”.

كما نصحت: “احصل على سبع ساعات من النوم الجيد كل ليلة. إذا اتبعت أسلوب حياة صحي واتبعت القواعد ، فقد يؤدي ذلك إلى خفض مستويات الجلوكوز بشكل كبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”.

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الأطعمة الغنية بالكروم والمغنيسيوم

وقالت الدكتور لي: “الأطعمة الغنية بالكروم والمغنيسيوم مثالية لمن يعانون من مرض السكري”.

وأوضحت: “هذه المعادن تدعم عمل الأنسولين ونقص التغذية أمر شائع. توجد في الخضروات الورقية الخضراء والحبوب الكاملة واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والمكسرات”.

أسباب ارتفاع السكر

يمكن أن تشمل أسباب ارتفاع السكر في الدم ما يلي:

-نسيان تناول جرعة من الأدوية أو تناول الأنسولين

-الإكثار من تناول الكربوهيدرات

– التوتر

الإصابة بعدوى مثل الأنفلونزا أو التهاب في الصدر أو عدوى في البول