“تويتر” يغري المستخدمين: محتويات باشتراكات تدر عليهم المال

تواصل – وكالات:

أتاحت منصة التغريدات القصيرة “تويتر” تويتر للمستخدمين تقديم محتوى باشتراكات تدر عليهم المال

وقال إيلون ماسك مالك “تويتر”، إن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل نصوصًا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها لساعات مقابل اشتراكات مالية.

وبموجب هذه الميزة التي يمكن تفعيلها من خلال الإعدادات، سيحصل المستخدمون على كل الأموال التي يدفعها المشتركون فيما عدا الرسوم التي يستقطعها نظاما اندرويد وآي.أو.إس.

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تويتر لن يحصل على عائدات في أول عام

ولن يحصل تويتر على نسبة من العائدات في أول 12 شهرًا.

وقال ماسك في تغريدة “هذا يمثل 70 بالمائة للاشتراكات على نظامي تشغيل آي.أو.إس. واندرويد (إنهما يتحصلان على 30 %) و92 % من خلال التصفح على الانترنت (قد تكون النسبة أفضل، اعتمادًا على وسيط الدفع)”.

وأضاف أن تويتر سيساعد أيضًا في الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.

من جهتها، رفضت جوجل إدعاء ماسك في رسالة بريد إليكتروني قالت فيها إنها خفضت رسوم الخدمة لجميع الاشتراكات على جوجل بلاي إلى 15 % نزولاً من 30 % في عام 2022.

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سياسة ماسك

يأتي هذا فيما يعمل ماسك على محاولة إنقاذ المنصة من التدهور الذي تعاني منه منذ سيطرته عليها قبل شهور.

واستحدث تعديلات لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضًا في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ التي تمت في أكتوبر.

ومنذ تولى ماسك رئاسة الشركة، أجرى سريعًا عددًا من التغييرات في التنظيم والمنتجات. وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء كخدمة مدفوعة وقلصت عدد الموظفين بنحو 80 %.