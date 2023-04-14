بالفيديو.. رقم قياسي جديد في تنظيف صحن الكعبة خلال 5 دقائق

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قال عبد الله الرويس، مراسل “الإخبارية”، إنه تم تحقيق رقم قياسي جديد بغسل “صحن طواف” خلال 5 دقائق.

وأوضح “الرويس” أن هناك كثافة كبيرة في الحضور هذا اليوم في الباحة سواء في الدور الأرضي أو الدور الثاني.

صحن الطواف

وأضاف: “في العام الماضي تم تنظيف صحن الطواف في 7 دقائق أما العام الجاري فتم تنظيفه في 5 دقائق فقط”.

في سياق متصل، تتزايد أعداد المعتمرين في شهر رمضان، حيث تفد الملايين من جميع بلدان العالم رغبة في أداء العمرة في هذا الشهر الفضيل، طمعًا في ثوابها الذي يصل إلى حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

المسجد الحرام يكتسي باللون الأبيض

وفي أجواءً إيمانية تسودها السكينة، والخشوع، والطمأنينة، وفي أحد أيام شهر الصيام، اكتسى المسجد الحرام باللون الأبيض.

وتمكن مصور سعودي من اقتناص لحظة مهيبة للمعتمرين في حالة السجود بالمسجد الحرام أثناء أداء الصلاة، والتي خطفت أنظار رواد موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

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