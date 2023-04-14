الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مشهد نادر الحدوث.. شاهد حجم كرات البرد المتساقطة على السيارات في الرياض
تحذير من الأمن العام لمن يمتلك سلاحًا ناريًا دون ترخيص
الهيئة الملكية بالمشاعر المقدسة تعلن عن 50 مليون مستخدم لحافلات مكة
مركز بحثي: 28% من المواطنين نجحوا في خفض أوزانهم خلال رمضان
“الدفاع المدني” يُكثّف الانتشار الميداني خلال العشر الأواخر من رمضان
بيان من “الشؤون الإسلامية” حول الزحام بالحرم المكي خلال العشر الأواخر من رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مشهد نادر الحدوث.. شاهد حجم كرات البرد المتساقطة على السيارات في الرياض

مشهد نادر الحدوث.. شاهد حجم كرات البرد المتساقطة على السيارات في الرياض

مشهد نادر الحدوث.. شاهد حجم كرات البرد المتساقطة على السيارات في الرياض
١١:٥١:٢١ م، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة وحالة من الطقس المتقلب، تساقطت اليوم الجمعة حبات البرد الكثيفة والتي صاحبها أمطار غزيرة وجريان السيول عل محافظة عفيف بمنطقة الرياض.

كرات البرد تتساقط وتصيب السيارات بالضرر

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم كرات البرد التي تساقطت وأصابت بعض السيارت في عفيف بالضرر لكبر حجمها غير المسبوق.

الصورة

سيول وأمطار ليلية غزيرة على محافظات الرياض

وجرت السيول مساء الجمعة نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على محافظات مختلفة بمنطقة الرياض.

أمطار رعدية غزيرة على الرياض حتى الثلاثاء

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا هامًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة – بمشيئة الله -على منطقة الرياض.

رياح مغبرة وأمطار وسيول

وأوضح أن الحالة تصحبها رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وأنها تبدأ اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم.

الصورة

الحالة المطرية تشمل هذه المحافظات

واضاف أن الحالة تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية ورماح والخرج والمزاحمية والأفلاج ووادي الدواسر، والقويعية والسليل والمجمعة والزلفي.

كما تشمل الحالة محافظات ثادق وشقراء وضرما والغاط وعفيف والدوادمي وحريملاء.

“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، محذرًا من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. تساقط كثيف لحبات البرد في الطائف

شاهد.. سيول محملة بأطنان من البرد غرب تثليث

 

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس أمطار غزيرة الأرصاد الجوية الرياض الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس عفيف كرات البرد

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة مقيم يمني إثر سقوط مقذوفات عسكرية على نجران

وفاة مقيم يمني إثر سقوط مقذوفات عسكرية على نجران

١٠:١٧ م، السبت، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥
سفير المملكة ببيروت: مستعدون لمساعدة رعايانا على مغادرة لبنان

سفير المملكة ببيروت: مستعدون لمساعدة رعايانا على مغادرة لبنان

١٠:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٣ فبراير ٢٠١٦
بالصور.. «السديس» يُطيِّب الحجر الأسود ويشارك في صيانة كسوة الكعبة

بالصور.. «السديس» يُطيِّب الحجر الأسود ويشارك في صيانة كسوة الكعبة

٠٥:٣٧ م، الأثنين، ١٣ يوليو ٢٠١٥
منع تأجير الخيول والدبابات في حجوزات مكة

منع تأجير الخيول والدبابات في حجوزات مكة

٠٨:٠٥ ص، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *