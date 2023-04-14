مشهد نادر الحدوث.. شاهد حجم كرات البرد المتساقطة على السيارات في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة وحالة من الطقس المتقلب، تساقطت اليوم الجمعة حبات البرد الكثيفة والتي صاحبها أمطار غزيرة وجريان السيول عل محافظة عفيف بمنطقة الرياض.

كرات البرد تتساقط وتصيب السيارات بالضرر

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم كرات البرد التي تساقطت وأصابت بعض السيارت في عفيف بالضرر لكبر حجمها غير المسبوق.

سيول وأمطار ليلية غزيرة على محافظات الرياض

وجرت السيول مساء الجمعة نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على محافظات مختلفة بمنطقة الرياض.

أمطار رعدية غزيرة على الرياض حتى الثلاثاء

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا هامًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة – بمشيئة الله -على منطقة الرياض.

رياح مغبرة وأمطار وسيول

وأوضح أن الحالة تصحبها رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وأنها تبدأ اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم.

الحالة المطرية تشمل هذه المحافظات

واضاف أن الحالة تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية ورماح والخرج والمزاحمية والأفلاج ووادي الدواسر، والقويعية والسليل والمجمعة والزلفي.

كما تشمل الحالة محافظات ثادق وشقراء وضرما والغاط وعفيف والدوادمي وحريملاء.

“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، محذرًا من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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