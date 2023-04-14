تحذير من الأمن العام لمن يمتلك سلاحًا ناريًا دون ترخيص

تواصل – فريق التحرير:

حذرت مديرية الأمن العام من أن حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص يعد مخالفة يعاقب عليها نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.

ودعت في حسابها عبر موقع “تويتر” إلى المبادرة بالاستفادة من المهلة الممنوحة بتسليم أو ترخيص الأسلحة والذخائر.

وينصّ نظام الأسلحة والذخائر على أنه يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال، عن كل سنة تأخير، كلاً:

-من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها

-وكل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.

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في هذه الحالات يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه