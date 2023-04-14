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الهيئة الملكية بالمشاعر المقدسة تعلن عن 50 مليون مستخدم لحافلات مكة

الهيئة الملكية بالمشاعر المقدسة تعلن عن 50 مليون مستخدم لحافلات مكة

الهيئة الملكية بالمشاعر المقدسة تعلن عن 50 مليون مستخدم لحافلات مكة
١١:٣٧:٣٧ م، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت حافلات مكة رقمًا قياسيًا جديدًا بعد تجاوز عدد مستخدميها 50 مليونًا منذ انطلاقها في منتصف فبراير من عام 2022 حتى أبريل 2023 م.

50 مليون مستخدم لحافلات مكة

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن 50 مليونًا، كرقم جديد.

وذلك بعد أن حققت في ديسمبر 2022 الماضي زيادة بنسبة 71% ببلوغها 25 مليون راكب مقارنة بالتقديرات المتوقعة لمستخدمي الحافلات لكامل العام.

وتشير التقديرات المتوقعة إلى مضاعفة هذا العدد في الفترة المقبلة، لما تلبيه من احتياجات سكان وزوار مكة المكرمة.

الزيادة فاقت التوقعات

وأشارت إلى أن تلك الزيادة فاقت التوقعات حيث أسهمت التقنيات المستخدمة في الحافلات في تلك الزيادة.

وقدمت تجربة فريدة من نوعها على مستوى القطاع اللوجستي ولبت احتياجات سكان وزار مكة المكرمة.

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وبينت أن الطاقة الاستيعابية أسهمت أيضًا في تحقيق هذا الرقم، فالحافلات المفصلية تعمل بسعة استيعابية تبلغ 125 راكبًا.

سعة استيعابية تبلغ 85 راكبًا

فيما تعمل الحافلات العادية بسعة استيعابية تبلغ 85 راكبًا، تم تشغيلها عبر 12 مساراً و438 محطة توقف.

ويعد مشروع حافلات مكة أحد مخرجات برنامج التنقل والبنية التحتية للنقل في الهيئة الملكية، بهدف:

1 –  تطوير وتشغيل شبكة متكاملة للنقل العام تكون ركيزة للنقل الحضاري في المدينة.

2 – توفير خدمات موثوقة تكون في متناول الجميع وإدارة النمو طويل المدى للنقل العام والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مؤخرًا حصلت بفضل إسهام مشروع حافلات مكة في تلبية تطلعات سكان وزائري مكة، على:

1 – جائزة لبيّتم.

2 – جائزتي مكة للتميز عن فرع الحج والعمرة لهذا العام.

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50 مليون القطاع اللوجستي المشاعر المقدسة الهيئة الملكية حافلات مكة مكة

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