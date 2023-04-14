بيان من “الشؤون الإسلامية” حول الزحام بالحرم المكي خلال العشر الأواخر من رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جاهزية 1064 مسجدًا بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة لاستيعاب المصلين في ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

يأتي ذالك تزامنًا مع ما يشهده الحرم المكي من ازدحام بسبب كثرة المعتمرين والمصلين في هذا العام الاستثنائي، وتكاملاً مع جهود القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وفق ما أفادت الوزارة في حسابها عبر موقع “تويتر”.

ووجهت الوزارة فرعها بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة احتياجات المساجد وتهيئة مرافقها لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين ليؤدوا صلاتهم بكل خشوع وسكينة وسط تكامل في الخدمات المقدمة لهم.

إلى جانب فتح الساحات المحيطة بالجوامع وتهيئتها بجميع الخدمات، إلى جانب إطلاق الفرص التطوعية بمشاركة مئات المتطوعين للعناية بالمساجد ومرتاديها.

وتقديم الوجبات للصائمين والمعتكفين طيلة أيام العشر الأخيرة من رمضان في إطار التكامل مع الأجهزة الحكومية كافة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار تحقيقًا وتماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.

اقرأ أيضًا:

خطبتا الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي: اجتهدوا في العشر الأواخر لإدراك ليلة القدر

خطيب المسجد النبوي: احذروا تضييع الأوقات في العشر الأواخر من رمضان