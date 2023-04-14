الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بيان من “الشؤون الإسلامية” حول الزحام بالحرم المكي خلال العشر الأواخر من رمضان
6 خطوات للحفاظ على الفائض من الطعام في رمضان
هدية العيد من بلدية خميس مشيط لأهالي تندحة.. تعرف عليها
إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية
“الغطاء النباتي” يجري مسوحات حقلية لـ 10 آلاف هكتار في 8 مواقع بمكة
تفاصيل مثيرة.. أول جريمة خطف باستخدام الذكاء الاصطناعي

الرئيسية

 /

محليات

 /

بيان من “الشؤون الإسلامية” حول الزحام بالحرم المكي خلال العشر الأواخر من رمضان

بيان من “الشؤون الإسلامية” حول الزحام بالحرم المكي خلال العشر الأواخر من رمضان

بيان من “الشؤون الإسلامية” حول الزحام بالحرم المكي خلال العشر الأواخر من رمضان
١١:٣٤:٣٩ م، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جاهزية 1064 مسجدًا بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة لاستيعاب المصلين في ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

يأتي ذالك تزامنًا مع ما يشهده الحرم المكي من ازدحام بسبب كثرة المعتمرين والمصلين في هذا العام الاستثنائي، وتكاملاً مع جهود القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وفق ما أفادت الوزارة في حسابها عبر موقع “تويتر”.

ووجهت الوزارة فرعها بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة احتياجات المساجد وتهيئة مرافقها لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين ليؤدوا صلاتهم بكل خشوع وسكينة وسط تكامل في الخدمات المقدمة لهم.

إلى جانب فتح الساحات المحيطة بالجوامع وتهيئتها بجميع الخدمات، إلى جانب إطلاق الفرص التطوعية بمشاركة مئات المتطوعين للعناية بالمساجد ومرتاديها.

وتقديم الوجبات للصائمين والمعتكفين طيلة أيام العشر الأخيرة من رمضان في إطار التكامل مع الأجهزة الحكومية كافة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار تحقيقًا وتماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.

اقرأ أيضًا:

خطبتا الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي: اجتهدوا في العشر الأواخر لإدراك ليلة القدر

خطيب المسجد النبوي: احذروا تضييع الأوقات في العشر الأواخر من رمضان

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الحرم المكي السعودية اليوم ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان مساجد المنطقة المركزية بمكة المكرمة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

مواد ذات صلة

المزيد
موجز الظهيرة| «البنوك»: لا علاقة لتأخر الرواتب بالهجمات الإلكترونية.. وأسعار النفط ترتفع في آسيا

موجز الظهيرة| «البنوك»: لا علاقة لتأخر الرواتب بالهجمات الإلكترونية.. وأسعار النفط ترتفع في آسيا

٠١:٢٦ م، الخميس، ٢٦ يناير ٢٠١٧
يُسبِّح الرعد بحمده.. شاهد لحظة توثيق سحابة رعدية في الرياض

يُسبِّح الرعد بحمده.. شاهد لحظة توثيق سحابة رعدية في الرياض

١١:١٣ ص، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
المدينة.. حظر سفر طبيب متهم بالتسبب في إصابة طفلة بالشلل

المدينة.. حظر سفر طبيب متهم بالتسبب في إصابة طفلة بالشلل

٠٩:٥٤ ص، الأحد، ٢٣ أغسطس ٢٠١٥
الأحيدب: برامج رمضانية هادفة سحبت البساط من مسلسلات هابطة تهريجية

الأحيدب: برامج رمضانية هادفة سحبت البساط من مسلسلات هابطة تهريجية

٠٢:١٣ م، الثلاثاء، ٢٣ يوليو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *