“الدفاع المدني” يُكثّف الانتشار الميداني خلال العشر الأواخر من رمضان

تواصل – واس:

كثّفت المديرية العامة للدفاع المدني من تسيير دوريات السلامة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

تعزيز السلامة الوقائية

وأوضحت أن ذلك يأتي تعزيز السلامة الوقائية واكتمال متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات للطوارئ.

انتشار فرق الإطفاء والإنقاذ

وأشارت إلى انتشار فرق الإطفاء والإنقاذ وقوة الدعم وفرق ووحدات التدخل السريع في المواقع التي تشهد كثافة داخل الساحات والمناطق المركزية المحيطة بالحرمين الشريفين.

توافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت

وأكدت المديرية العامة حرصها على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت.

وذلك لتحقيق أعلى درجات السلامة والحد من وقوع الحوادث؛ لرفع مستوى الوقاية وخدمة الزوار والمعتمرين، وتنفيذ الإجراءات وأعمال الكشف الوقائي.

استعدادات لاستقبال المصليات خلال العشر الأواخر

فيما رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها لاستقبال الزائرات والمصليات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وفق خطة تتسم بالدقة والتكامل لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتضمنت الاستعدادات تهيئة المصليات النسائية والساحات والمرافق التابعة لها من خلال تذليل كافة العقبات لتنظيم وضبط المسارات بهدف:

1 – ضمان انسيابية حركة الحشود البشرية في القسم النسائي بالمسجد النبوي.

2 – الإشراف على أعمال التطييب والتعطير والتعقيم والتطهير بالاعتماد على الطاقات البشرية والآلية والوسائل التقنية الحديثة.

3 – خدمة كبار السن وذوي الإعاقة وخدمات التنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4 – توفير خدمات السقيا بأكثر من طريقة تسهيلاً لهم من خلال الحافظات الثابتة والمتنقلة والحقائب المحمولة على الظهر داخل المصليات والساحات النسائية.

5 – إيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية بمواصلةً إقامة الدروس العلمية والمحاضرات الدينية في رحاب المسجد النبوي .

كما حرصت الرئاسة على تكثيف جهودها لخدمة المعتكفات القادمات لإحياء سنة الاعتكاف داخل أروقة المسجد النبوي.

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وذلك وفق الضوابط والاشتراطات المحددة بتهيئة المواقع المخصصة لهن وتزويدهن بما يحتجن من خدمات تعينهن على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء تعبدية وروحانية.