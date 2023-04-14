مركز بحثي: 28% من المواطنين نجحوا في خفض أوزانهم خلال رمضان

تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من أن كثيرًا من الناس يخشون من زيادة أوزانهم خلال شهر رمضان، إلا أنه في المقابل يمثل الصوم فرصة لإنقاص الوزن لمن يتحلون بالإرادة.

وكشف المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، أن 28 في المائة من السعوديين ينجحون في خفض اوزانهم في رمضان، والذكور يتفوقون على الإناث في ذلك.

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نتائج الاستطلاع

ووفق الاستطلاع الذي نشر المركز نتائجه عبر حسابه في موقع “تويتر”، فقد قال 28 في المائة إنهم نجحوا في إنقاص أوزانهم منذ بداية شهر الصوم.

في المقابل، قال 14 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن وزنهم زاد خلال شهر رمضان.

بينما قال 52 في المائة إن وزنهم لم يتغير.

بينما عبر 6 في المائة عن أنهم لايعرفون ما إذا كان وزنهم زاد أم نقص.

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الذكور يتفوقون على الإناث

وتفوق الذكور على الإناث في إنقاص الوزن كما أظهر الاستطلاع.

إذ قال 30 في المائة منهم إنهم نجحوا في إنقاص وزنهم مقابل 13 في المائة زاد وزنهم.

في المقابل، قالت 26 في المائة من الإناث إنهن نجحن في إنقاص وزنهن، مقابل 15 في المائة زاد وزنهن.