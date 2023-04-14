بالفيديو.. شاهد كيف بدت الحالة الصحية للواء ناصر هادي بعد تحريره من الأسر ووصوله الرياض

تواصل – فريق التحرير:

نشرت فضائية “الإخبارية”، سلسلة لقطات تظهر وصول الأسرى اليمنيين إلى مطار الملك خالد الدولي بعد الاتفاق على تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

ومن بين الأسرى الذين تم الإفراج عنهم اللواء ناصر هادي شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، والذي كان برفقة وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وبدا في صحة جيدة.

وأعلن الإرياني، أن الإفراج عن اللواء ناصر هادي جاء ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين مع الحوثيين، موضحًا أنه سيتم تقديم الرعاية الصحية له من الأشقاء بالمملكة.

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الإرياني يشيد بدور الأشقاء بالمملكة

وأثنى الوزير اليمني على دور الأشقاء بالمملكة في ملف الأسرى والمختطفين، وجهودها المستمرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية والافراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.

ووجه الإرياني، التحية للأبطال المحررين وأسرهم ونثمن تضحياتهم ونضالهم الوطني وصمودهم.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن ملف تبادل الأسرى والمختطفين حظيّ باهتمام ومتابعة خاصة من مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره “ملف إنساني” في المقام الأول.

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اتفاق تبادل الأسرى

وفي 20 مارس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزا، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.

وبموجب الاتفاق، سيفرج الحوثيون عن وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق، بالإضافة إلى محمد وعفاش صالح شقيق ونجل عضو مجلس القيادة العميد الركن طارق صالح، وأربعة صحفيين محكوم عليهم بالإعدام، وعدد من الأسرى السعوديين والسودانيين من قوات التحالف العربي، حسب الحكومة اليمنية.

وقال رئيس الوفد الحكومي في محادثات سويسرا لتبادل الأسرى يحيى محمد كزمان، عبر موقع “تويتر”: “نبدأ اليوم الجمعة تنفيذ عملية التبادل الأسرى حيث ستنقل طائرتان للصليب الأحمر 70 أسيرا ومختطفا من صنعاء إلى عدن على فترتين بينهم اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع الأسبق، واللواء ناصر هادي، شقيق الرئيس اليمني السابق”.

وأضاف كزمان: “ستتولى طائرة تابعة لشركة طيران اليمنية نقل 250 أسيرا من الحوثيين، من عدن إلى صنعاء عبر رحلتين”.

ومن المقرر أن يتم إنجاز المرحلة الثانية من الاتفاق يوم غد السبت، تعقبها المرحلة الثالثة يوم الأحد المقبل، وستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.

ويتضمن اتفاق تبادل الأسرى الذي توصل إليه الجانبان في محادثات استضافتها سويسرا الشهر الماضي، إفراج التحالف العربي بقيادة المملكة والحكومة اليمنية عن 706 من أسرى الحوثيين مقابل الإفراج عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف.

ويوم السبت الماضي، أعلن رئيس لجنة الأسرى في الحوثيين عبد القادر المرتضى، وصول 13 أسيرًا من الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي، مقابل أسير سعودي أفرجت عنه الجماعة بوقت سابق، ضمن اتفاق سويسرا.