ضبط مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مخدرات وسلاح في جدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت اليوم الجمعة، من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة مخدرة وسلاح.

ضبطت مخالف يمني بحوزته مخدرات وسلاح

وأوضحت أنها ضبطت مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته 2034 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وسلاح أبيض.

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وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

ضبط بنجلاديشي ارتكب حوادث جنائية

وقبل أيام، قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لارتكابه حوادث جنائية.

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وتمثلت الحوادث في سرقة كيابل وأسلاك كهربائية من مواقع تحت الإنشاء، وأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.