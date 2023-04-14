بالصور.. لبنان يحبط تهريب 10 ملايين حبة كبتاجون للمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات في لبنان، أن قوات الأمن اللبنانية أحبطت تهريب ما يقدر بنحو 10 ملايين حبة من الكبتاجون كانت في طريقها إلى السنغال ثم السعودية.

وقال مولوي في حسابه عبر موقع “تويتر”، إن شعبة المعلومات أحبطت عملية تهريب حوالي ١٠ مليون حبة كبتاغون بشحنة كربون مطاطي من لبنان إلى السنغال ومنها إلى السعودية.

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تفاصيل ضبط الشحنة

وأضاف: “وبناء لمعلومات توفرت لرئاسة الشعبة حول قيام المطلوب للقضاء ج.ش بالتحضير للتهريب، تمكنت الشعبة من تحديد اعضاء الشبكة ومستودع البضاعة بمنطقة القبة – طرابلس”، شمالي لبنان.

وتابع: “ونتيجة الرصد والمتابعة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية خاطفة وأوقفت بشكل متزامن في منطقة القبة ٤ لبنانيين خلال قيامهم بتحميل البضاعة داخل الكونتينرات تمهيدا لنقلها الى مرفأ طرابلس”.

وأشار إلى أن التحقيق يتواصل معهم ويجري العمل على تحديد متورطين آخرين.

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ما هو الكبتاجون؟

يذكر أن الكبتاجون هو خليط من عقاقير الأمفيتامين، وهو من أكثر المخدرات انتشارًا بين الشبان في الشرق الأوسط.

وتُنتج كميات كبيرة من الكبتاجون في سوريا ويتم تهريبه عبر سوريا والأردن المجاورين إلى الخليج حسبما قال مسؤولون أمنيون في هذه البلدان.

وفي عام 2021، فرضت المملكة حظرًا على استيراد المنتجات اللبنانية بسبب تهريب المخدرات.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات الشهر الماضي على لبنانيين تتهمهما بالضلوع في تهريب الكبتاجون من سوريا.