عاجل.. وصول اللواء ناصر هادي إلى الرياض بعد إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى

تواصل – فريق التحرير:

قال مراسل قناة “الإخبارية” من مطار الملك خالد إن الطائرة القادمة إلى الرياض تقل ناصر منصور شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي.

وأوضح أن الطائرة تحمل شقيق الرئيس اليمني السابق فقط، وهي ستصل خلال الدقائق القادمة، مضيفا: اليوم مرحلة مهمة ضمن هذه العملية التي تستمر لمدة 3 أيام بين عدن وصنعاء والمملكة.

من جهته، أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة، وصول اللواء ناصر هادي الى الرياض بعد إطلاق سراحه من الاحتجاز .

الإفراج عن الأسرى

وأضاف: “عملية الإفراج ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين مع الحوثيين وسيتم تقديم الرعاية الصحية لهما من الأشقاء بالمملكة”.

وتابع: نثمن دور الاشقاء بالمملكة في ملف الأسرى والمختطفين وجهودها المستمرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.

وواصل: نوجه التحية للأبطال المحررين وأسرهم ونثمن تضحياتهم ونضالهم الوطني وصمودهم .

واستكمل: حظي ملف تبادل الأسرى والمختطفين باهتمام ومتابعة خاصة من مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره ملف انساني في المقام الأول.

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