شاهد.. سيول وأمطار ليلية غزيرة على محافظات الرياض

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وسط أجواء باردة وطقس متقلب، جرت السيول مساء الجمعة نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على محافظات مختلفة بمنطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو كيف شهدت القويعية والرويضة غرب الرياض، أمطارًا غزيرة أدت لجريان السيول والأودية.

قرية صبحاء جنوب #القويعيه الان س ٩.٣٠ م الجمعة ٢٣ رمضان ١٤٤٤

عضو المجموعة شتوي القحطاني pic.twitter.com/mPL9oFgEaQ — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 14, 2023

أمطار رعدية غزيرة على الرياض حتى الثلاثاء

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا هامًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة – بمشيئة الله -على منطقة الرياض.

رياح مغبرة وأمطار وسيول

وأوضح أن الحالة تصحبها رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وأنها تبدأ اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم.

الحالة المطرية تشمل هذه المحافظات

واضاف أن الحالة تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية ورماح والخرج والمزاحمية والأفلاج ووادي الدواسر، والقويعية والسليل والمجمعة والزلفي.

الرويضة ٧ كم غرب #الرياض الان س ٧.٤٥ م الجمعة ٢٣ رمضان ١٤٤٤

عضو المجموعة أبوسيف محمد السهلي pic.twitter.com/djIy9EXKRv — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 14, 2023

كما تشمل الحالة محافظات ثادق وشقراء وضرما والغاط وعفيف والدوادمي وحريملاء.

“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.