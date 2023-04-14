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شاهد.. سيول وأمطار ليلية غزيرة على محافظات الرياض
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شاهد.. سيول وأمطار ليلية غزيرة على محافظات الرياض

شاهد.. سيول وأمطار ليلية غزيرة على محافظات الرياض

شاهد.. سيول وأمطار ليلية غزيرة على محافظات الرياض
١٠:٤١:٥٣ م، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة وطقس متقلب، جرت السيول مساء الجمعة نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على محافظات مختلفة بمنطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو كيف شهدت القويعية والرويضة غرب الرياض، أمطارًا غزيرة أدت لجريان السيول والأودية.

أمطار رعدية غزيرة على الرياض حتى الثلاثاء

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا هامًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة – بمشيئة الله -على منطقة الرياض.

رياح مغبرة وأمطار وسيول

وأوضح أن الحالة تصحبها رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وأنها تبدأ اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم.

الحالة المطرية تشمل هذه المحافظات

واضاف أن الحالة تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية ورماح والخرج والمزاحمية والأفلاج ووادي الدواسر، والقويعية والسليل والمجمعة والزلفي.

كما تشمل الحالة محافظات ثادق وشقراء وضرما والغاط وعفيف والدوادمي وحريملاء.

“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الرياض السيول حالة الطقس

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