بشرى سارة لغير المشمولين بالخدمات الصحية.. إطلاق صندوق الشفاء الصحي الوقفي

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أطلق أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس نظارة، وقف الشفاء صندوق الشفاء الصحي الوقفي.

ويُعنى الصندوق بإصدار خدمات التغطية الصحية لبعض المقيمين ممن لاتشملهم خدمات الرعاية الصحية المجانية والتأمين الصحي لأهلية العلاج في المستشفيات.

جمع أصول بقيمة 200 مليون ريال حتى 2025

ويستهدف الصندوق الوقفي جمع أصول بقيمة 200 مليون ريال حتى 2025، لتصرف عائدات استثماراتها على مصارف الوقف.

ويُعد الصندوق إحدى المبادرات التي أطلقها وقف الشفاء لإتاحة الفرصة للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في تخفيف المعاناة عن المرضى المستهدفين.

تحفيز المشاركة المجتمعية

إضافة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وتفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى شركات القطاع الخاص في دعم برامج الاستثمار التنموي غير الربحي والإسهام الفعّال ضمن برامج التكافل الاجتماعي للمشاركة في دعم المرضى المحتاجين، بما يعزز تنمية واستثمار أصول الوقف، ويحقق استدامةً ماليةً لمنتجاته.

#المدينة_أمانة|

سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة

#فيصل_بن_سلمان رئيس مجلس

نظارة @Alshefa_sa يُطلق صندوق

الشفاء الصحي الـوقفي، والذي يُـعنى

بإصدار خدمـات التغطيـة الـصحـية

لبعض المقيمين ممـن لا تشـملـهم

خدمات الـرعاية الصحية المـجانيـة

والتأمين الصحي لأهليـة العلاج في

المستشفيات. pic.twitter.com/H9QNiV8dVQ — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) April 14, 2023

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