تتزين في رمضان.. مساجد الطائف التاريخية منهلاً للعلوم الشرعية والإشعاع المعرفي

تواصل – واس:

جاء رمضان وتزينت مساجد المملكة واستقبلت المصلين، وكان في مقدمتها مساجد الطائف التاريخية التي تُعد منهلاً للعلوم الشرعية والإشعاع المعرفي.

أهم وأشهر جوامع الطائف التاريخية

وشُيّدت مساجد وجوامع الطائف التاريخية ومنها جامع عبدالله بن العباس، ومسجد الهادي، ومسجد الهنود، ومسجد بن عقيل.

وتحتوي هذه المساجد مكتبات تضم عناوين في أصول الفقه والحديث والتفسير وعلم المواريث، ومخطوطات ومعاجم لغوية،

لتشهد قصة حقبة زمنية حملت بين طياتها الكثير من الأحداث والمشاهد التاريخية.

المساجد تتزين بروحانية الشهر الفضيل

وتبرز أهم الملامح الرمضانية لهذه المساجد والجوامع المفعمة بروحانية الشهر الفضيل،

وما تحتضنه من شعائر دينية تنطلق منها الجلسات والكلمات الوعظية والدروس والحلقات القرآنية عقب صلاة العشاء والتراويح.

ويجد الصائم في هذه المساجد غذاءً روحيًا تسمو فيه النفس بذكر الله وترتيل آيات من القرآن الكريم والاستماع للدروس والبرامج،

وتناول وجبات إفطار الصائمين في الباحات أو الساحات الخارجية المحيطة بالمساجد.

مسجد الصحابي الجليل عبدالله بن عباس

ومن أهم مساجد وجوامع الطائف مسجد الصحابي الجليل عبدالله بن العباس ترجمان القرآن وحبر الأمة الواقع في المنطقة المركزية التاريخية.

من أهم الآثار القائمة التي تحتضنها الطائف

ويقع في عمق محور مدينة الطائف، وجامعها القديم، ومن أهم الآثار القائمة التي تحتضنها الطائف.

وظل صامدًا عدداً من القرون والأزمنة، ويعد منبراً لطلاب العلم من مختلف بلدان العالم الإسلامي.

ويقع مسجد عبدالله بن العباس خارج الركن الجنوبي الشرقي من سور مدينة الطائف القديم الذي أنشئ عام 592هـ ، حيث يمتد من الشرق إلى الغرب،

وبه قبتان واحدة شرقية، والأخرى غربية، ومئذنة واحدة صممت على الطراز الإسلامي القديم المشهور.

تجديد المسجد وتوسعته عدة مرات

أما في العهد السعودي الزاهر فقد تم تجديد هذا المسجد وتوسعته عدة مرات وزين بعدد من الرواشين والثريات المطعمة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المصنوعة يدويًا.

كما يتوسط المسجد المنطقة التاريخية بسوق البلد في محافظة الطائف؛ التي تشهد كل عام قبيل وأثناء حلول شهر رمضان المبارك ارتياد المتسوقين لشراء احتياجاتهم الرمضانية من مأكولات شعبية وملبوسات وحُلي.

ويستمتع الصائمين في ليالي الشهر الفضيل بعد صلاة التراويح بزيارة المحال التراثية

وساحات وميادين وسط البلد وخاناتها التي تحتفظ بمخزون هائل من الموروث الثقافي والاجتماعي.

ويلحظ الصائم الخارج من المسجد مجاورة سوق المبلد الذي يضفي جانبًا من المتعة للمتسوقين بين ردهاته وأزقّته حاملاً مشهدًا من عبقً تاريخ الماضي.

الصائم والمصلى يستمتع بالتجول بين أسواق الطائف

ويمر الصائم بين أسواق الطائف وبرحاته مثل” برحة مسجد الهادي ” وباب الريع ، وسويقة، وسوق الخميس،

إضافة إلى حي السليمانية ، وباب الحزم ، وباب العباس ، التي تضم الدكاكين العتيقة المتعرجة.

ويعرض فيها صنوف اللوازم المنزلية والمأكولات الشعبية، كما يحمل الصائم في ليالي رمضان العديد من العادات الاجتماعية.

ويكثر التواصل والتزاور بين الأهل والأقارب والجيران بعد صلاة التراويح.

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