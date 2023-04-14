“الأرصاد” يُحذر من أمطار رعدية غزيرة على الرياض حتى الثلاثاء القادم

تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا مهمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة – بمشيئة الله -على منطقة الرياض.

رياح مغبرة وأمطار وسيول

وأوضح أن الحالة تصحبها رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط للبرد، وأنها تبدأ اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم.

الحالة المطرية تشمل هذه المحافظات

وأضاف أن الحالة تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية ورماح والخرج والمزاحمية والأفلاج ووادي الدواسر، والقويعية والسليل والمجمعة والزلفي.

كما تشمل الحالة محافظات ثادق وشقراء وضرما والغاط وعفيف والدوادمي وحريملاء.

“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، محذرًا من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على الرياض.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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