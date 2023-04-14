للشركات البالغ خسائرها 20% فأكثر.. “السوق المالية” توضح إجراءات إدراج الأسهم

تواصل – فريق التحرير: نشرت صحيفة “أم القرى” الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وصدرت القرارت عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013 وتاريخ 15 /1/ 1435هـ، الموافق 18 /11/ 2013م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6/ 1424هـ

المعدّلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-5-2023) وتاريخ 25 /6/ 1444هـ، الموافق 18 /1/ 2023م.

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى – التعريفات

أ- يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الإجراءات والتعليمات المعاني الموضحة لها في نظام السوق المالية، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

ب- لغرض تطبيق أحكام هذه الإجراءات والتعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

– الخسائر المتراكمة: نتائج الشركة للفترة الحالية مضافاً إليها نتائج الشركة المُرحَّلة من فترات سابقة والتي تمثل في مجموعها خسارة، والتي تظهر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.

– رأس المال المصدر: الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.

المادة الثانية – النطاق والتطبيق

أ- تهدف هذه الإجراءات والتعليمات إلى تنظيم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركة المدرجة أسهمها في السوق في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

ب- لا تخلّ هذه الإجراءات والتعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ج- يجب على الشركات -إضافة إلى الأحكام الواردة في هذه الإجراءات والتعليمات- الالتزام بجميع الأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

الباب الثاني

الإجراءات

المادة الثالثة – بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر وبما يقل عن 35% من رأس مالها

أ- يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعلان مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر وبما يقل عن 35% من رأس مالها. على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر. مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن الإفصاح المطلوب وفقاً لهذه الفقرة مع الإعلان الخاص بالنتائج المالية الأولية أو السنوية تعفى الشركة من الإفصاح بإعلان مستقل. في حال قامت بتضمينه في الإعلان الخاص بالنتائج المالية الأولية أو السنوية.

ب- تضيف السوق علامة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق الإلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر وبما يقل عن 35% من رأس مالها، فور صدور الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- عند الحصول على تقرير من المحاسب القانوني يوضح مركزها المالي، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعلان مستقل عند خفض خسائرها المتراكمة عن 20% من رأس مالها، على أن يتضمن الإعلان الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها، ويرفق بالإعلان تقرير المحاسب القانوني المشار إليه في هذه الفقرة.

د- تحذف السوق العلامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فور إعلان الشركة عن تعديل أوضاعها وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة الرابعة – بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها

أ- يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعلان مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها.

ب- تضيف السوق علامة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق الإلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها، فور صدور الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- عند الحصول على تقرير من المحاسب القانوني يوضح مركزها المالي، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعلان مستقل عند خفض خسائرها المتراكمة عن 35% من رأس مالها، على أن يتضمن الإعلان الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها، ويُرفق بالإعلان تقرير من المحاسب القانوني المشار إليه في هذه الفقرة.

د- تحذف السوق العلامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فور إعلان الشركة عن تعديل أوضاعها وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

هـ- عند انخفاض الخسائر المتراكمة للشركة إلى ما دون 35% وبما لا يقل عن 20% من رأس مالها تطبق على الشركة المادة الثالثة من هذه الإجراءات والتعليمات.

المادة الخامسة – بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأس مالها

أ- يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعلان مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها. على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.

ب- تضيف السوق علامة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق الإلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% من رأس مالها، فور صدور الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- مع مراعاة أحكام المادة الثانية والثلاثين من نظام الشركات، يجب على الشركة بعد إعلانها بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها الإعلان عن الآتي:

1- تاريخ آخر يوم يتسنى فيه لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع، وتاريخ آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة.

2- توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية حيال خسائرها المتراكمة فور صدورها.

د- عند الحصول على تقرير من المحاسب القانوني يوضح مركزها المالي، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعلان مستقل عند خفض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها، على أن يتضمن الإعلان الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها، ويرفق بالإعلان تقرير من المحاسب القانوني المشار إليه في هذه الفقرة.

هـ- تحذف السوق العلامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك فور إعلان الشركة عن تعديل أوضاعها وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (د) من هذه المادة.

و- عند انخفاض الخسائر المتراكمة للشركة إلى ما دون 50% وبما لا يقل عن 20% من رأس مالها تطبق على الشركة المادة الثالثة أو المادة الرابعة من هذه الإجراءات والتعليمات، بحسب الحال.

ا لباب الثالث: إلغاء الإدراج

المادة السادسة – إلغاء الإدراج

يلغى إدراج أسهم الشركة إذا قررت الجمعية العامة غير العادية حلَّ الشركة وفق المادة الثانية والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات.

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