10 تريليونات ضعف الطاقة المستهلكة بالعالم.. رصد 5 انفجارات راديوية مجهولة (فيديو)

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اكتشف علماء الفلك في هولندا، خمسة انفجارات راديو سريعة جديدة في الكون بعد ترقية تلسكوبهم ليصبح “أحد أقوى التلسكوبات” في العالم.

وتدوم هذه الانفجارات من الموجات الراديوية جزءًا بسيطًا من جزء من ميلي ثانية، لكنها بعض من أكثر الانفجارات الساطعة في الكون.

وهي قوية جدًا بحيث يمكن رؤيتها بواسطة التلسكوبات التي تبعد أكثر من أربعة مليارات سنة ضوئية، وفقًا لدراسة.

وأفاد فريق البحث أن ثلاثة من الانفجارات الراديوية السريعة – واحدة منها تحزم عشرة تريليونات ضعف كمية الطاقة المستهلكة حول العالم في عام واحد – قد “شوهت” مجرتنا المثلثية المجاورة.

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مصدر الانفجارات الراديوية السريعة

ولم يصل بعد العلماء إلى معرفة مصدر الانفجارات الراديوية السريعة، لكن بعض العلماء يعتقد أنها تنطلق من النجوم النيوترونية.

بينما يفترض البعض الآخر أصولًا غريبة أكثر – لأن طبيعتها العابرة جعلت من الصعب دراستها عن كثب، حتى الآن.

قال المحقق الرئيس يوري فان ليوين في بيان: “لدينا الآن أداة ذات مجال رؤية واسع للغاية ورؤية حادة للغاية. وكل هذا يعيش. هذا جديد ومثير”.

وأصبحت النتائج، التي نُشرت في مجلة “علم الفلك والفيزياء الفلكية” يوم الأربعاء، ممكنة بفضل كمبيوتر عملاق جديد وأجهزة استقبال مطورة على تلسكوبهم في ويستيربروك.

قال مهندس النظام إريك كويسترا: “لا يمكن للمرء أن يشتري الأجهزة الإلكترونية المعقدة التي تحتاجها لهذا الغرض. لقد صممنا معظم النظام بأنفسنا، بفريق كبير. نتج عن ذلك آلة متطورة، واحدة من أقوى الآلات في العالم”.

ومع أحدث التقنيات، يأمل العلماء أن تكون الظواهر قابلة للتحديد بشكل متزايد، كما هو موضح في التقرير الجديد.

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عدد الإلكترونات غير المرئية في مجرة المثلث

وسمحت النتائج أيضًا للباحثين بالتحقق من عدد الإلكترونات “غير المرئية” في مجرة المثلث من خلال ملاحظة كيفية تشويه انفجار الضوء أثناء اختراقه للفضاء، وبالتالي إلقاء مزيد من الضوء على التركيب الجزيئي للكون.

وسجل علماء الفلك عددًا من الانفجارات الراديوية السريعة منذ عام 2007 ، وفقًا لموقع (ProfoundSpace.org ) بعد ظهور التلسكوبات فائقة الحداثة.

وفي يونيو 2021، أُعلن أن باحثين كنديين اكتشفوا أكثر من 500 انفجار لاسلكي سريع خلال فترة 12 شهرًا بين عامي 2018 و 2019، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” سابقًا.

في عام 2019، تمكن علماء الفيزياء الفلكية من تحديد موقع انطلاق انفجار لاسلكي سريع لأول مرة، من مجرة بعيدة كانت على بعد عدة بلايين من السنين الضوئية.

https://nypost.com/2023/04/13/5-fast-radio-bursts-of-unknown-origin-skewer-galactic-neighbor/