العالم في أسبوع.. 4 مناطق اقتصادية جديدة بالمملكة.. والمسجد الحرام ينتفض للأقصى

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يوم الخميس، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة.

وأكّد ولي العهد: “تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة”.

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن وفدًا إيرانيًا وصل يوم الأربعاء الماضي، إلى الرياض لبحث إعادة فتح السفارة والقنصلية.

وأفادت وكالة تسنيم المقربة من النظام الإيراني، أن وفدًا من وزارة الخارجية وصل إلى الرياض تمهيدًا لإعادة فتح السفارة والقنصلية بجدة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم الاثنين، عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام، تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ، الموافق 20 من إبريل 2023م.

كشف “حساب المواطن” عن إيداع 3.7 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع في إطار الدفعة الـ 65 التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الإثنين.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز أمر بتضمين “الدعم الإضافي” لمدة أربعة أشهر إضافية.

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأربعاء أولى طلائع المعتكفين بالمسجد الحرام.

يأتي ذلك بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر موقع الرئاسة الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف، في أجواء مليئة بالطمأنينة والروحانية والسكينة.

أكد خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس: أن الاعتداء على المسجد الأقصى محاولة يائسة تزيد الأمة استمساكًا بحقوقها المشروعة.

وأوضح خلال خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، بالمسجد الحرام، أن المحاولات المتكررة بالنيل من مقدسات المسلمين لا تزيد الأمة إلا استمساكًا بحقوقها المشروعة في الحفاظ على مقدساتها.

ثانيًا – دوليًا:

اعتدت قوات الاحتلال، فجر الجمعة، على المصلين عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية صوب مئات المصلين، كما اعتدت عليهم بالضرب، بهدف عرقلة وصولهم لأداء صلاة الجمعة.

تعرض إمام مسجد عمر بن الخطاب بولاية نيوجيرسي الأمريكية للطعن على يد شخص مسلح بسكين خلال صلاة الفجر.

وفي تفاصيل الواقعة التي تناقلتها وسائل إعلام، أعلنت شرطة ولاية نيوجيرسي الأمريكية أنها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 32 عامًا، والذي قام بطعن إمام مسجد، أثناء السجود في صلاة الفجر يوم الأحد.

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

يأتي هذا في وقت طالب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمير البلاد ولي عهده بالتدخل الفوري لوقف العبث والتسويف والتعطيل الذي يمارسه رئيس الوزراء.

سادت حالة من الغضب في أوكرانيا الأربعاء، عقب تداول مقطع فيديو جديد، يظهر قطع رأس شخص والذي يُعتقد أنه أسير حرب أوكراني.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من قاموا بالانتهاكات بأنهم “وحوش” روسيا.

وأضاف إن مثل ذلك في بوتشا آلاف المرات”، في إشارة إلى ضاحية كييف التي أصبحت رمزاً للفظائع المنسوبة إلى الجيش الروسي.