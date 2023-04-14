لهذا السبب.. البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي في عسير

تواصل – فريق التحرير:

كشفت جريدة أم القرى، عن البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة بمنطقة عسير بسبب التداخل مع محطة شرق أبها المركزية للكهرباء.

قرار وزير الطاقة رقم “2914 /440201” وتاريخ 28 /08

وحسب الصحيفة، فإن وزير الطاقة وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند “ثالثًا” من المرسوم الملكي،

رقم “م/15” وتاريخ 11 /3 /1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

يقرر الآتي:

أولاً

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة بمنطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد “380 ك. ف”

الذي يربط محطة توليد جازان المركزية بمحطة شرق أبها المركزية، وفقاً للآتي:

1- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (971418001325) وتاريخ 7 /11 /1443هـ، بمساحة مقدارها (18250م2) متراً مربعاً.

2- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (271405003264) وتاريخ 5 /2 /1437هـ، بمساحة مقدارها (7430م2) متراً مربعاً.

3- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (771407003075) وتاريخ 2 /7 /1438هـ، بمساحة مقدارها (2695.95م2) متراً مربعاً وخمسة وتسعون سنتيمتراً مربعاً.

4- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (771410001734) وتاريخ 2 /1 /1441هـ، بمساحة مقدارها (736م2) متراً مربعاً.

5- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (371410001733) وتاريخ 2 /1 /1441هـ، بمساحة مقدارها (8672م2) متراً مربعاً.

6- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (5 /360 /3) وتاريخ 20 /1 /1432هـ، بمساحة مقدارها (2848م2) متراً مربعاً.

7- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (671404006969) وتاريخ 13 /1 /1441هـ، بمساحة مقدارها (3545.40م2) متراً مربعاً.

8- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (971717000968) وتاريخ 17/ 4 /1442هـ، بمساحة مقدارها (3185.20م2) متراً مربعاً.

9- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (39296669) وتاريخ 25 /6 /1439هـ، بمساحة مقدارها (1935,37م2) متراً مربعاً وسبعة وثلاثون سنتيمتراً مربعاً.

بمساحة إجمالية مقدرها (49297,92م2) متراً مربعاً واثنان وتسعون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح شركة الكهرباء.

ثانيًا

تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (6) و(7) من النظام،

وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) من صدور هذا القرار،

وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثًا

تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم،

كما تُبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء،

وذلك وفقاً لأحكام المادتين (16) و(17) من النظام.

رابعًا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات،

وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة،

ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (18) من النظام.

خامسًا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسًا

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة،

كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعًا

يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.