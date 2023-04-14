هاشتاق “23 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم اجعلنا من المقربين إليك”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “23 رمضان” الترند في المملكة، اليوم الجمعة، فيما غرد آلاف المغردين بالعديد من التغريدات والأدعية المؤثرة.

ودعا المغردون إلى الاجتهاد خاصة في الأيام العشر الأخيرة من الشهر الكريم، والحرص على أداء الصلوات والفروض في وقتها.

قلوب صادقة

وقال مغرد: “الدعاء أعمق لغة في الحديث مع الله سبحانه، وقد وعد الله داعيه بالاستجابة، فأكثروا من الدعاء في هذه الليلة المباركة، وتوجهوا إليه بقلوب صادقة ونية خالصة بتعجيل فرج آل محمد، فالأمور بيده سبحانه وهو أرحم الراحمين”.

وأضاف آخر: “اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْ بَلَّغتَنَا رَمَضَانَ.. فاجْعَلنَا فِيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، ومِنْ الفَائِزينَ لَدَيْكَ، ومِنْ المُقَرَّبِينَ اِليكَ”.

وتابع مغرد ثالث: “اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم إنك عفوٌ تُحب العفوَ فاعفوا عنا يا أرحم الراحمين”.

الليلة المباركة

وواصل مغرد ثالث قائلا: “اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر لي ولوالدي ولوالديهم، واحفظ لي ذريتي وأحبتي، وارزقني الرضا والعافية والغنى”.

واستكمل: “اللهم إشفنا وإشفِ مرضانا وأحبتنا، وارزقنا ووالدينا الجنة بغير حساب يا أرحم الراحمين، ولكم بالمثل”.

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