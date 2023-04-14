هل يجوز للأم الأخذ من مال الابن دون علمه؟ “الفوزان” يُجيب

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وجّه عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، الشيخ صالح الفوزان، توضيحًا بشأن جواز أخذ الأم من مال الابن دون علمه.

أنت ومالك لأبيك

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في “تويتر”، أن الأصل في مسألة الأخذ من مال الولد، فهو للوالد.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “أنت ومالك لأبيك”.

وأضاف أن الأم يعطيها الولد من ماله من باب البر فقط والإحسان إليها.

هل يجوز للأم الأخذ من مال الابن دون علمه؟ 2482

الشيخ صالح الفوزان pic.twitter.com/2eODCikEQ2 — العلامة د.صالح الفوزان (@dralfawzann) April 14, 2023

نصيحة غالية للمسلمين في العشر الأواخر من رمضان

في الوقت نفسه، وجه سماحة الشيخ الفوزان، نصيحة غالية للمسلمين في العشر الأواخر من رمضان.

وبين أنه على كل مسلم اغتنام أيام العشر الأواخر من رمضان في الطاعة والعبادة والإكثار من الدعاء والاستغفار.

وأضاف أن العشر الأواخر من رمضان هي ختام الشهر، ولابد فيها من المسارعة بالخيرات والتعبد مع الصيام والقيام.

وعلى المسلم أن يسعى ويتسابق في إطعام الطعام وإفطار الصائمين والصدقة والذكر والتسبيح.

فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر

وأشار إلى أن أيام العشر الأواخر من رمضان، هي ليالي العتاق من النار وتُرجى فيها ليلة القدر.

واشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكان يخصها بالاجتهاد في العبادة أكثر من غيرها، حاثًا المسلمين بحسن استغلال هذه الأيام .

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