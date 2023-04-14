أمين عام مجلس التعاون يرحب ببدء عملية تبادل الأسرى اليمنيين

تواصل – واس:

رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، اليوم في اليمن.

ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن

وأشاد معاليه بهذا الاتفاق، الذي يعد ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن، وبادرة إنسانية مهمة في هذه الأيام المباركة لعودة مئات الأسرى والمعتقلين إلى أسرهم وأهليهم.

تثمين دور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

وثمّن دور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية صفقات تبادل الأسرى.

الاتفاق بارقة أمل

وقال ” إن هذا الاتفاق بارقة أمل جديدة تعطي الزخم للجهود الهادفة لوضع الأزمة اليمنية على طريق الحل، وخطوة مشجعة تدعم السلام لليمن وشعبه الشقيق من خلال هدنة دائمة وحل سياسي يرسم ملامح الاستقرار في اليمن والمنطقة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات المؤتمر الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2216 و2624.

فيديو | جانب من عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي#الإخبارية pic.twitter.com/GLwYjtEt6z — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2023

إشادة بالمساعي المخلصة للوفد السعودي والعُماني

وأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون بالمساعي المخلصة للوفد السعودي والعُماني في صنعاء للوساطة بين الطرفين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وهو الأمر الذي يعكس الموقف الثابت لكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي الشامل، الأمر الذي يعزز عملية السلام ويمهد الطريق نحو المصالحة وانهاء الحرب في اليمن.

تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن

وأكد وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أنه تم، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية.

وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها “الإخبارية”، كشف أن عملية تبادل الأسرى تمت مع الحوثيين، وأن ما تم ليس إلا مقدمة لإحلال السلام وتثبيت الهدنة في اليمن.

العملية مقدمة لخطوات سلام وإعادة الأمن

وحسب “سي إن إن”، فقد وصف الوزير الصفقة بأنها من أهم الصفقات وهي الصفقة الثانية لتبادل الأسرى، وهي مقدمة لخطوات لاحقة للسلام وإعادة الأمن في اليمن.

قريبًا وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة لفترة

وأشار إلى أن المرحلة التالية التي تلحقها بعد العيد ستكون اتفاقات لتبادل الأسرى “الكل مقابل الكل”.

وأنه مقرر أن ستلحقها خطوة أخرى لتثبيت وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة لفترة، وهذه الإجراءات ستكون في الأيام القادمة.

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شاهد.. جانب من عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي

ويتضمن اتفاق تبادل الأسرى الذي توصل إليه الجانبان في محادثات استضافتها سويسرا، الشهر الماضي، أن يفرج التحالف العربي،

بقيادة المملكة والحكومة اليمنية عن 706 من أسرى الحوثيين، مقابل إفراج الحوثيين عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف.