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3 علامات لمعرفة عدم حصول طفلك الرضيع على كفايته من الحليب أثناء صيامك
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3 علامات لمعرفة عدم حصول طفلك الرضيع على كفايته من الحليب أثناء صيامك

3 علامات لمعرفة عدم حصول طفلك الرضيع على كفايته من الحليب أثناء صيامك

3 علامات لمعرفة عدم حصول طفلك الرضيع على كفايته من الحليب أثناء صيامك
٠٤:٢١:٣٥ م، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة، ثلاث علامات لمعرفة عدم حصول طفلك الرضيع على كفايته من الحليب أثناء الصيام.

وجاءت هذه العلامات في:

-البكاء أكثر من العادة.

-فقدان الوزن.

-انخفاض عدد الحفاضات الرطبة التي يرتديها.

وقالت الوزارة إن هذه العلامات المذكورة تشير إلى عدم أخذ الرضيع كفايته من الحليب أثناء الصوم.

الطفل – الرضاعة الصناعية

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الفوائد الصحية من الرضاعة الطبيعية

أولا – فوائد حليب الأم للطفل

-يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الأشهر الستة الأولى.

-يحتوي على مجموعة من العوامل التي تحمي الطفل في حين أن الجهاز المناعي ما زال يتطور.

-يساعد الطفل على مقاومة العدوى والمرض، حتى في وقت لاحق من الحياة.

-يقلل من خطر السمنة على المدى البعيد.

-يساعد على تطوير العينين والدماغ وأنظمة الجسم الأخرى.

-تساعد الرضاعة الطبيعية على تطوير الفك.

-الأطفال الذين تمتعوا برضاعة طبيعية في طفولتهم يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء.

-لا ينصح بإعطاء أي شيء سوى حليب الأم لمدة الستة أشهر الأولى (26 أسبوعًا) من حياة الطفل.

ثانيًا – فوائد الرضاعة الطبيعية للأم

وللرضاعة الطبيعية أيضًا فوائد كثيرة في تعزيز صحة الأمهات، كما تقلل من:

​-النزف مباشرة بعد الولادة.

-الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبايض.

-الإصابة بهشاشة العظام.

-أمراض القلب والأوعية الدموية.

-البدانة.

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ثالثًا – الأوضاع الصحيحة عند الرضاعة

-الجلوس بشكل مستقيم بحيث يكون الظهر والقدمين مدعومين.

-قومي بلف ذراعيك حول ظهر الطفل، وتقريبه اتجاهك.

-قومي بوضع يدك تحت رقبة وكتف الطفل بدلاً من الرأس للسماح له بأخذ الوضعية المناسبة له عند الرضاعة، كما يمكنك استخدام عدد من الوسائد لدعم وضعيّة الطفل.

-قربي طفلك إلى ثديك ولا تحني ظهرك.

-تأكدي أن وضعية حلمة الثدي تلامس شفة الطفل العلوية.

-قومي بمداعبة فم الطفل بحلمة الثدي وستلاحظين تجاوبه بفتح فمه واتجاه لسانه إلى أسفل.

-تأكدي أن شفة الطفل مطبقة بإحكام على الحلمة وجزء من الثدي.

-من الأفضل الإرضاع من الصدرين بالتناوب، أي إذا أرضعت الأم طفلها من أحد الصدرين تستخدم الآخر في الرضعة التالية وهكذا، والحرص على تنظيف الحلمة بقطعة قماش مبللة بالماء قبل الإرضاع.

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