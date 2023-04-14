هاشتاق “ليلة القدر” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم اجعلنا من السبّاقين للخيرات”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “ليلة القدر” الترند في المملكة، صباح اليوم، مع تغريدات عديدة تؤكد أن ليلة 23 كانت هي ليلة القدر.

وقال عدد كبير من المغردين إن هناك العديد من العلامات والإشارات على أن تلك الليلة كانت ليلة القدر.

وأضاف أحد المغردين: “اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسماءنا في صحائف العتقاء، اللهم بلغنا ليلة القدر وغيّر أقدارنا بعظيم فضلك إلى أفضل حال اللَّهُم إِنَك عفُوٌ تُحِبُ الْعفو فَاعْفُ عَنا”.

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السباق للخير

وتابع آخر قائلاً: “اللهم اجعلنا ممن صام الشهر و أدرك ليلة القدر و فاز بالثواب الجزيل والأجر العظيم، واجعلنا اللهم من السبّاقين إلى الخيرات”.

وقال مغرد ثالث: “اللهم اجعل لي في هذا الشهر مغفرة ورضوانا وعتقا من النار اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على الاجتهاد في العبادة والتقرب إليك اللهم اجعل صيامنا وقيامنا خالصا لوجهك الكريم واجعله عونا لنا على طاعتك واستجابة دعائنا”.

كما تصدر هاشتاق “الليلة المباركة” التريند، وبدأ المغردون تداول تغريدات عديدة معتبرين أن الليلة الفائتة كانت ليلة القدر بالفعل.

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دعوات عديدة

وقال مغرد: اللّهم في هذه الليلهَ المباركهّ أُجبر قلوبناَ ،وأْرحم أمواتّنا، ولاتحملناَ مالا طاقةْ لنا به، اللّهم أرزقنا وأغنّنا بك عمَّن سواكْ، اللّهم اِعتق رقابَنا ورقاب والديّنا من النار ، اللّهم انك عفوٌ كريم تحب العفو فاعفِ عنيّ.

وأضاف آخر: “الدعاء أعمق لغة في الحديث مع الله سبحانه، وقد وعد الله داعيه بالاستجابة، فأكثروا من الدعاء في هذه الليلة المباركة، وتوجهوا إليه بقلوب صادقة ونية خالصة بتعجيل فرج آل محمد ع، فالأمور بيده سبحانه وهو أرحم الراحمين”.

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