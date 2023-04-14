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توضيح عاجل من حساب المواطن حول صدور نتائج أهلية دفعة مايو
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توضيح عاجل من حساب المواطن حول صدور نتائج أهلية دفعة مايو

توضيح عاجل من حساب المواطن حول صدور نتائج أهلية دفعة مايو

توضيح عاجل من حساب المواطن حول صدور نتائج أهلية دفعة مايو
٠٤:٠٣:٤٧ م، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب الموطن عن آلية إصدار الأهلية وخطوات التعرف عليها للمستفيدين عبر البرنامج.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول متى تنزل أهلية الدفعة 66 لشهر مايو المقبل.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)”.

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خطوات التعرف على الأهلية

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية للتعرف على أهليته من عدمها:

-قم بالدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

– قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– تظهر لك القائمة الرئيسة التي تحتوي على عديد من الخيارات اضغط على اختيار “دراسة الأهلية”.

-بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة تعرض لك نتيجة الأهلية الخاصة بك، و هل أنت مؤهل للحصول على حساب المواطن أم لا.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلاً يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.

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حساب المواطن 

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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