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زلزال بقوة 7 درجات أمام سواحل إندونيسيا ومخاوف من تسونامي

زلزال بقوة 7 درجات أمام سواحل إندونيسيا ومخاوف من تسونامي

زلزال بقوة 7 درجات أمام سواحل إندونيسيا ومخاوف من تسونامي
٠٣:٥١:٥٥ م، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، شمال جزيرة جاوة الإندونيسية وسط مخاوف من حدوث تسونامي.

الزلزال وقع على عمق 594 كيلومترًا

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال وقع على عمق 594 كيلومترًا في البحر، عند الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن الزلزال بلغت شدته 7 درجات، وأنه وقع في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية.

وحدد المعهد الأمريكي، مركز الزلزال على بعد أكثر من 96 كيلومترًا عن توبان و157 كيلومترًا عن سورابايا المدينة الثانية من حيث عدد السكان في إندونيسيا.

واستبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع على عمق 594 كيلومترًا.

الزلزال شعر به السكان واهتزت منه المصابيح

وأشارت إلى أن الزلزال شعر به السكان واهتزت منه المصابيح، موضحة أن الهزة استمرت لحظة، مبينًا أن عددًا من رواد المطاعم أصيبوا بالذعر واندفعوا إلى الخارج، حسب “سكاي نيوز”.

وأكدت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم وأثار فزعًا بين السكان.

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إندونيسيا المعهد الأمريكي للجيوفيزياء تسونامي زلزال سواحل إندونيسيا سورابايا مقياس ريختر

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