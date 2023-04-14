شاهد.. جانب من عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

برعاية الأمم المتحدة، تمت ظهر اليوم الجمعة، عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، شملت إطلاق سراح المئات.

ووثق مقطع فيديو بثته “الإخبارية”، بدء عملية تبادل الأسرى بين مليشيات الحوثيين والحكومة اليمنية والتي انطلقت اليوم برعاية أممية.

العملية تشمل 900 شخص

وصباح اليوم، أعلن الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن.

فيديو | جانب من عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي#الإخبارية pic.twitter.com/GLwYjtEt6z — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2023

وأكد أن العملية بدأت اليوم وتم إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين طبقا للاتفاقية التي تمت في سويسرا بمارس الماضي.

بدء عملية إطلاق الأسرى

وأضاف أن هذه لحظات رائعة جدًا أن يعود هؤلاء المحتجزون سابقا إلى أهاليهم.. هي خطوة مهمة جدًا في بناء العلاقة بين أطراف الصراع في اليمن.

إطلاق سراح 320 أسيرًا

ومن المقرر أن يتم الجمعة، إطلاق سراح نحو 320 أسيرًا، منهم 250 حوثيًا ونحو 70 من الطرف الحكومي، وفق برنامج صفقة تبادل الأسرى.

وفي 20 مارس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية الاتفاق مع مليشيات “الحوثي” على الإفراج عن 887 أسيرًا ومختطفًا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بهذا الخصوص.

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تشمل 900 شخص.. بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن

وفي تصريحات له، كشف عضو لجنة التفاوض في الفريق الحكومي ماجد فضائل أن عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين أنطلقت أمس، بإطلاق سراح 322 أسيرًا، بينهم 72 تابعين للحكومة و250 من الحوثيين.

فيما أعلنت الحكومة اليمنية، تأجيل انطلاق تنفيذ تبادل الأسرى مع مليشيات الحوثيين يومًا واحدًا إلى ظهر اليوم الجمعة.

معاناة مستمرة باليمن منذ سيطرة على صنعاء

ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة مليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة المملكة.