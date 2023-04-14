ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 215 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في أسواق المملكة عن الأسعار التي تم تسجيلها أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 245.37 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.92 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 214.70 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 184.03، وعيار 14 بـ 143.13، وعيار 12 سجل 122.68 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7631 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1718، وسعر كيلو الذهب نحو 245.365 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.49 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.12 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 213.93 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.37، وعيار 14 بـ 142.62، وعيار 12 سجل 122.24 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7604 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1711، وسعر كيلو الذهب نحو 244.489 ريال.

في سياق متصل، يتجه الذهب، اليوم الجمعة، لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. إذ انخفض الدولار وأدت بيانات اقتصادية إلى رهانات على اقتراب الفدرالي الأمريكي من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:55 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2044.09 دولار للأونصة، وحوم بالقرب من أعلى مستوى في عام والذي بلغه أمس الخميس.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2059.40 دولار.

هذا وتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في عام، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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بيانات تؤثر على المعدن الأصفر

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في مارس بأكبر قدر منذ إبريل نيسان 2020. في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أقل من المتوقع.

علاوة على ذلك، زاد عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع.

هذه القراءات، إلى جانب المخاوف من ركود متوسط، ساعدت على ارتفاع سعر الذهب 1.8% منذ بداية الأسبوع.

ويعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

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المعادن النفيسة الأخرى

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 26.04 دولار للأونصة، مسجلة ذروة عام، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1055.14 دولار.

هذا ويتجه كلا المعدنين لتسجيل خامس مكاسب أسبوعية على التوالي.

ويذكر أن البلاديوم ارتفع بـ 0.6% إلى 1508.57 دولار.

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