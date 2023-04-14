عاجل.. “الشؤون الإسلامية”: هذا الشخص هو المسؤول عن السماح بالاعتكاف في المساجد

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية، عبد الله العنزي، أن إمام المسجد هو المسؤول الأول عن تنظيم عملية الاعتكاف بالمسجد.

وأضاف لفضائية “الإخبارية”: “وزارة الشؤون الإسلامية نظمت الاعتكاف بأن يكون إمام المسجد المسؤول المباشر بالسماح للمعتكفين في المساجد”.

وتابع: “أيضًا أن يكون على إحاطة وعلم بأسمائهم وبياناتهم الشخصية، وكذلك حصول غير السعوديين على موافقة من الكفيل”.

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الإمام المسؤول الأول عن تنظيم الاعتكاف

وبين أن الإمام في المقام الأول المسؤول الأول عن تنظيم عملية الاعتكاف، والسماح للمعتكفين بالاعتكاف في المساجد.

وشدد على أن هناك تعاونًا من الأئمة في متابعة المعتكفين بالمساجد، ولم ترصد حتى الآن أية مخالفات في عملية الاعتكاف.

ضوابط تنظيم الاعتكاف في المساجد

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية حددت عدة ضوابط وتعليمات لتنظيم الاعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ووضعت الوزارة، شرطًا لاعتكاف غير السعوديين وهو موافقة الكفيل المعتمد، وذلك لقطع طريق التستر على المخالفين لنظام الإقامة.

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وطالبت بوضع سجل متكامل للراغبين في أداء الاعتكاف يشمل معلومات وبيانات كافية عنهم، كما حمّلت الوزارة أئمة المساجد المسؤولية في الإذن للمعتكفين.

وأشارت إلى أنه من ضمن تنظيمات الاعتكاف عدم السماح للموجودين داخل المسجد بالنوم، أو ترك بعض المستلزمات المغلفة داخل المسجد.

ودعت الوزارة فروعها في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها لتطبيق تلك التنظيمات والعمل بموجبها ورصد المخالفات.