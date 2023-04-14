خطيب المسجد النبوي: هذا هو وقت إخراج زكاة الفطر ومقدارها (فيديو)

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دعا إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى الإسراع بإخراج زكاة الفطر قبل دخول وقت عيد الفطر.

وقال في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي اليوم: “مما يجب على المسلم في آخر الشهر زكاة الفطر، ووقتها الفاضل قبل خروج الناس إلى العيد”.

وأضاف: “ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد”.

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مقدار زكاة الفطر

وأوضح أن “المقدار الواجب صاع من قوت البلد مما يأكله الناس، وتعطى الزكاة المفروضة للفقراء والمساكين فقط دون من سواهم من أهل الزكوات كما هو راجح في قول أهل العلم”.

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين..

فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات”.

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التكبير المطلق مع غروب آخر شمس يوم في رمضان

وأشار آل الشيخ إلى أن مما يشرع عندما تغرب شمس آخر يوم من رمضان التكبير المطلق.

قال تعالى: “وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”، مبينًا أن التكبير يستمر إلى فراغ الإمام من خطبة العيد.