الإطاحة بـ47 شخصًا قاموا بهذا الأمر في 4 محميات ملكية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها تمكنت من القبض على 47 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي.

ضبط 23 مواطنًا و 11 سودانيًا

وأوضحت أن المخالفين هم 11 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية الإثيوبية، و33 مواطنًا، ومواطن خليجي.

مخالفات رعي 1170 متنًا من الإبل و515 رأسًا

وأضافت أنهم ارتكبوا مخالفات رعي 1170 متنًا من الإبل، و515 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في:

1 – محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

2 – محمية الملك سلمان الملكية.

3 – محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

4 – محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

‎وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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