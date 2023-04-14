عاجل.. حساب المواطن لمن لم يُصرف لهم دفعة إبريل: قم بهذه الخطوة لنزول الدعم فورًا

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن الإجراء المتبع من جانب المستفيدين في حال ما إذا كان الحساب غير نشط.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: في حال كان الحساب البنكي الخاص بك “غير نشط” لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة لديك “مرفوضة”.

وأضافت: “ويلزمك تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم، ومن ثم الضغط على أيقونة “تأكيد الحساب البنكي”، وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات”.

في حال كان الحساب البنكي الخاص بك "غير نشط " لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة لديك "مرفوضة" ويلزمك تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم ومن ثم الضغط على أيقونة "تأكيد الحساب البنكي" وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 13, 2023

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وأودع حساب المواطن، الدفعة 65 – دفعة إبريل – في حسابات المستفيدين يوم الاثنين، والتي تضمنت صرف الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

مراجعة البنك المركزي في تلك الحالة

وفي إفادة سابقة، أوضح حساب المواطن بأنه لا يحق للبنك الخصم من الدعم المقدم للمستفيدين، مشيرًا إلى وجوب تقديم شكوى في تلك الحالة.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” على استفسار: “هل يحق للبنك خصم حساب المواطن؟، قائلة: “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن”.

وأضافت: “ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (اضغط هنا)”.

حالة الدفعة مدفوعة

وفي إفادة سابقة، طالب حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدعم في حسابهم البنكي على الرغم من تأكيد “الصرف” بمراجعة البنك.

وحدد في رده على استفسار لأحد المستفيدين بهذا الصدد في حسابه عبر موقع “تويتر”، الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة.

-في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، و التأكد من عدم إيداع الدفعة

-في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار:

-نوع الطلب الرئيس “المدفوعات”

-نوع الطلب الفرعي” لم يتم استلام الدفعة”

-من خلال الرابط (اضغط هنا).

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حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف

وطالب حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدعم في حسابهم البنكي بمراجعة البنك على الفور.

جاء ذلك في رد على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه لم يحصل على الدفعة الجديدة من حساب الموطن – دعم شهر إبريل، وتفاجأ بعبارة “حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف”.

وحددت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة.

-يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة.

-في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع.

-اختيار نوع الطلب الرئيس “المدفوعات”.

-نوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

الدعم الإضافي

وفي الرابع من يوليو 2022، صدر توجيه ملكي بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال، منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لنهاية العام المالي 2022.

على ضوء القرار الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن، تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن.

وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس.

وكان من المقرر التوقف عن صرف الدعم الإضافي ابتداءً من هذا الشهر.

لكنه مع إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وجه خادم الحرمين بتمديده.

وسيتواصل تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة يوليو المقبل.

علاوة على إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.