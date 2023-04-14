خطيب المسجد الحرام: ابتعدوا عن المواد الإعلامية المثيرة للفتن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إنه لا بد من الاهتمام بالمحتوى الإعلامي الهادف الذي يتناسب مع حرمة الشهر الكريم.

ودعا “السديس” – خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام – إلى الابتعاد عن طرح أي مواد إعلامية قد تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والواقعية والمصداقية.

وأوضح أنه لابد من مراعاة المحتوى الإعلامي الهادف الذي يتناسب مع حرمة الشهر الفضيل، مشددًا على أهمية الأسرة والمدرسة في تحقيق ذلك.

وأضاف: بادروا بعمل الخير في رمضان والإنفاق في العمل الخيري، مشيدًا بعمل الحملة الوطنية للعمل الخيري.

العشر الأواخر

وأكد فضيلته أن العشر الأواخر الغرر من رمضان مَعِين ثرَّار للمتنافسين، ومنهل بالتّقى عَذْبٌ يَرِدُه العُبَّاد المُتسَابقون، كيف وقد كان هَدْيُه فيها أعظم الهدي وأكْمَلَه، وأزكاه للنَّفس وأعظمه.

وأضاف: عَن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَجْتهِدُ في العَشر الأواخِر ما لا يَجْتهِدُ في غيره” (متفق عليه).، وفضْلاً عَنْ الجِدِّ في العِبَادَة والاجتهاد، واطِّراح الإرْوَاد، يعْتزِل النِّسَاء، ويوقظ أهله لِشهود لَيَالِي المغفِرة والرَّحمة، والعِتق من النِّيران.، ففي الصّحيح: “أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ العَشر شدَّ مِئزرَه، وأحْيَا ليله، وأيْقظ أهله”.

اقرأ أيضًا:

تخصيص موضوع خطبة الجمعة عن توعية المجتمع بأخطار السيول