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منها الرياض.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على عدة مناطق حتى المساء
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منها الرياض.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على عدة مناطق حتى المساء

منها الرياض.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على عدة مناطق حتى المساء

منها الرياض.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على عدة مناطق حتى المساء
٠٢:٢٧:٥٢ م، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناء على ما تقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة.

أمطار غزيرة على الرياض حتى المساء

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 8 مساءً.

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة على الرياض تشمل محافظات ” الدوادمي والرين والقويعية وعفيف”.

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تحذير من أمطار وسيول على مكة المكرمة

كما حذرت بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد من استمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 10 مساءً.

وبينت أن الحالة المطرية المتوقعة على منطقة مكة تشمل محافظات “الخرمة والمويه وتربة ورنية”.

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عواصف رعدية وأمطار على محافظات عسير

كما نبه إلى استمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 10 مساءً.

تشمل “العرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة”.

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وحذر الدفاع المدني من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران حتى الساعة 10 مساءً.

تشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة”.

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واشار الدفاع المدني إلى استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان حتى الساعة 10 مساءً.

تشمل “الحرث والدائر والريس والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب”.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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