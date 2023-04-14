“السديس”: الاعتداء على الأقصى لا يزيد الأمة إلا استمساكًا بحقوقها المشروعة

تواصل – فريق التحرير:

أكد خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس: أن الاعتداء على المسجد الأقصى محاولة يائسة تزيد الأمة استمساكًا بحقوقها المشروعة.

وأوضح خلال خطبة الجمعة، اليوم، بالمسجد الحرام، أن المحاولات المتكررة بالنيل من مقدسات المسلمين لا تزيد الأمة إلا استمساكًا بحقوقها المشروعة في الحفاظ على مقدساتها.

وندد واستنكر محاولات الاحتلال المتكررة للنيل من مقدسات الأمة واستفزاز مشاعر المسلمين والتعدي على المسجد الأقصى المبارك والتضييق على المصلين فيه.

وأشاد السديس بما ينعم به الناس في رحاب الحرمين الشريفين من الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان،

كما أشاد بتوافر منظومة الخدمات كافة بفضل الله ثم ما توليه قيادة المملكة للحرمين وقاصديهما.

الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى

في الوقت نفسه، اعتدت قوات الاحتلال اليوم على المصلين عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس في بيان أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغازية صوب المئات من المصلين.

وعرقل الاحتلال وصول آلاف الفلسطينيين الذين توافدوا لأداء صلاة الجمعة،

ترافق ذلك مع إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة والأقصى.

اقرأ أيضًا:

الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى وإصابة عشرات المصلين

ونشرت المئات من عناصرها، وسط تنديد فلسطيني بتلك الإجراءات الهادفة لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى الأقصى.

في ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية قضاء مدينة جنين وسط إطلاق نار على الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت في بلدة قباطية، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اعتقلت أحد الشبان وأغلقت الطرق المؤدية إليها.