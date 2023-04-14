خطيب المسجد النبوي: احذروا تضييع الأوقات في العشر الأواخر من رمضان

تواصل – واس:

دعا إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى اغتنام فضل ما بقي من ليالي شهر رمضان المبارك وفضلها العظيم، بالإكثار من الطاعات وأنواع القربات والمسارعة إلى أسباب نيل الرحمات.

وبيّن فضيلته أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يجتهد في العشر الأخيرة من رمضان ما لا يجتهد في غيرها.

فكان يشتد اجتهاده في هذه الليالي بما وصفته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شدّ مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله”.

وحذّر من ضياع الأوقات في هذه الليالي العشر المباركات من شهر رمضان.

اغتنام العشر الأواخر

ووجه إلى الحرص على اغتنام العشر الأواخر بأنواع الطاعات من ذكر وتلاوة وصدقة وصلاة ودعاء، وأن لا يفوتوا ليلة من لياليها ليوفقوا بتوفيق الله وعونه وتسديده لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

قال صلى الله عليه وسلم: “تحروا ليلة القدر في الليالي العشر من رمضان”.

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وبيّن إمام وخطيب المسجد النبوي، أن ليالي العشر فيها من الخير العظيم، والفضل الجليل لقوله صلى الله عليه وسلم “من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه”.

وحثّ آل الشيخ على الاجتهاد في مواسم الطاعات والأوقات الفاضلة فمن جدّ واجتهد فاز وسبق.

إذ جاء في الحديث القدسي: “يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه”.

وتابع: “فمن الحرمان المبين أن تفوّت أيها المسلم ما تفضّل به الله على عباده, من أسباب الخيرات وشغل تكفير السيئات ورفعة الدرجات.

فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شهر رمضان “فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم”.

سنة الاعتكاف

وأضاف أن من التوفيق في هذه العشر أن يحيي العبد سنة الاعتكاف ليأنس بعبادة ربّه، ويخلوا لمناجاة إلهه وخالقه، فما أجلّها من لحظات وأمتعها من أوقات.

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وجاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.

قال الزهري يا عجباً للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله”.

ودعا إمام وخطيب المسجد النبوي إلى الإقبال على عمل الصالحات فيما بقي من الليالي العشر من رمضان والتقرّب من ربّ الأرض والسماوات، قال تعالى “وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ “.