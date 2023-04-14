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خدمة اليوم.. 5 خطوات للتسجيل في خطط النشاط المدرسي

خدمة اليوم.. 5 خطوات للتسجيل في خطط النشاط المدرسي

خدمة اليوم.. 5 خطوات للتسجيل في خطط النشاط المدرسي
٠١:٥٦:٥٥ م، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الجمعة، لقرائها الكرام، أهم الخطوات التي تساعد الطلاب على التسجيل في خطط النشاط المدرسي.

وأوضحت وزارة التعليم أن هذه الخدمة تتيح للطالب وولي الأمر التسجيل في خطط النشاط بالمدرسة.

وأضافت أنها تقدم هذه الخدمة لتمكين الطلاب وأولياء ألأمور من عرض وطباعة التقارير اللازمة وذلك عبر عدة خطوات:

الخطوات

1 – ادخل باسم المستخدم وكلمة المرور على الصفحة الرئيسية لنظام نور.

2 – اضغط على رابط النشاط الطلابي.

3 – اضغط على رابط خطط النشاط.

4 – اختر الخطة ثم اضغط على رابط “خيارات أخرى”.

5 – اضغط على رابط “طلب التحاق”.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19996″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التقنيات الحكومية الرقمنة النشاط المدرسي خدمة اليوم خطوات التسجيل وزارة التعليم

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