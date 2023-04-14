خطيب المسجد الحرام: هنيئًا للأمة بلوغ العشر الغر

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قال خطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس، إن الأمة الإسلامية تتفيأ ظلال هذه الأيام المباركة في العشر الأواخر من رمضان بخيراتها ونفحاتها وبركاتها.

وهنأ السديس الأمة الإسلامية ببلوغ العشر الغر، ومبارك عليها عشرها الزهر.

ولكن يرعاكم الله، هذه أيام شهركم تتصرم، ولياليه الشريفة تتقضى، شاهدة بما عملتم، وحافظة لما أودعتم.

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ثلث رمضان الأخير

وسرعان ما تبدى لنا ثلثه الأخير، وقد تصرم جله ولم يبق إلا نذره وقُلُّه، بل أيام على الكف تعد، فحيهلاً بمستزيد لا يُرد.

وسأل الله تعالى قبول العمل، وبلوع الأمل في المفتتح والمختتم.

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