بالفيديو.. لصوص يسرقون 8 حقائب ثمينة من متجر في نيويورك

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وثق أحد مقاطع الفيديو لحظة سطو لصوص على متجر في نيويورك وسرقة 8 حقائب ثمينة من ماركة “هيرميس” العالمية الشهيرة بقيمة 242 ألف دولار.

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تحطيم واجهة المعرض وسرقة الحقائب

ويوضح الفيديو نزول 3 أشخاص، في وقت متأخر من الليل، من سيارة بيضاء، وتوجههم نحو المتجر، وقيام أحدهم بتحطيم إحدى واجهاته التي تُعرض فيها البضائع، وسرقة ثمانية حقائب منها، ثم لاذوا بالفرار.

ولم يصدر، حتى الآن، تعليق من السلطات على الحادث.

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فيديو يوثق لحظة سطو لصوص على متجر في #نيويورك وسرقة 8 حقائب ثمينة من ماركة "#هيرميس" العالمية الشهيرة بقيمة 242 ألف دولار | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/bT0NzhhKhB — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 14, 2023

سرقة مسعف مبلغ 60 جنيهًا إسترلينيًا

وثقت كاميرا مراقبة محاولة سرقة مسعف مبلغ 60 جنيها إسترلينيا من منزل سيدة مسنة توفيت بعد فشل الفريق الطبي في إنقاذها من أزمة صحية مفاجأة ألمّت بها.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية المسعف وهو يسرق المال الذي كان موضوعا على طاولة في المنزل.

وبعدما انتبه لوجود كاميرا مراقبة، سارع المسعف لإعادة النقود لمكانها.

ووصف ابن السيدة المتوفاة الفيديو بـ”المقزز”، مشيرا إلى أن المسعف “عديم المشاعر”.

ونفى المسعف أن يكون قد خطط للسرقة، مشيرا أمام المحكمة أنه كان يتأكد من وجود النقود في مكان آمن، نظرا لوصول أشخاص آخرين على صلة بالسيدة المتوفاة.

وحكمت المحكمة على المسعف الذي تقاعد بعد أسابيع من الحادثة، بالعمل 120 ساعة غير مدفوعة الأجر، ودفع تعويض لعائلة المتوفاة بقيمة 530 جنيها إسترلينيًا.

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