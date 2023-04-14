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اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية
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اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية
٠١:١٤:١٠ م، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، ثمانية فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش لعدة منازل في الضفة الغربية، من بينهم أسرى محررون وطفل.

توافد الفلسطينيين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى

كما شددت قوات الاحتلال اليوم من وجودها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، تزامنًا مع توافد الآلاف من المصلين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

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إطلاق القنابل الصوتية والغازية

ومن جهة أخرى، اعتدت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، على المصلين عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس في بيان أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغازية صوب المئات من المصلين، عند باب حطة أحد أبواب الأقصى.

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الاعتداء على المصلين بالضرب

كما قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين بالضرب، وذلك بهدف عرقلة وصول آلاف الفلسطينيين الذين توافدوا لأداء صلاة الجمعة.

ترافق ذلك مع إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة والأقصى، ونشرت المئات من عناصرها، وسط تنديد فلسطيني بتلك الإجراءات الهادفة لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى الأقصى.

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