3 أسباب لاستقرار التضخم في المملكة عند 3.4%

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حافظ معدل التضخم في المملكة على استقراره النسبي خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ 3.4% في يناير 2023.

استقرار نسبي للتضخم

وحقق معدل التضخم انخفاضًا في فبراير 2023، إذ بلغ 3.0% ليصل في مارس 2023 إلى 2.7%، محققًا بذلك استقرارًا نسبيًا في الربع الأول من 2023.

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أسباب استقرار التضخم

وتدل نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك مارس من عام 2023 على استقرار معدلات التضخم في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023 نتيجة لـ”

1 – متانة الاقتصاد السعودي ومرونته وقدرته الكبيرة على امتصاص الصدمات.

2 – الأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن التدابير والإجراءات التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لحل أزمة سلاسل الإمداد بسبب جائحة كورونا.

3 – أسهمت الأوامر السامية بتثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة في استقرار معدلات التضخم في المملكة بوضوح.

وذلك على الرغم من تصاعدها في عدد من دول العالم في تحقيق الاستقرار النسبي في معدل التضخم،

فمقارنة بمعظم دول العالم في معدلات التضخم فإن المملكة تحافظ على بقائها عند مستوى منخفض خلال مارس 2023، حيث سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.7% عند مقارنته بمارس 2022.

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ديناميكية الاقتصاد

على صعيد آخر يشار إلى أن معدلات التضخم المعقولة أو المتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تعد جزءًا من ديناميكية الاقتصاد وقدرته على حماية نفسه من أي أزمات محتملة.

في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن تعد مؤشرًا سلبيًا يدل على وجود حالة من الركود الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية في ذلك المجتمع.

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