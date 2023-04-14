الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
لهذه الأسباب.. الذهب يتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتراجع المعروض
عاجل.. نفوق 18 ألف بقرة في انفجار مزرعة بالولايات المتحدة
“الصلاة فيه بأجر عُمرة”.. صلاة آخر جمعة في رمضان بمسجد قباء
تشمل 900 شخص.. بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن
قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لهذه الأسباب.. الذهب يتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي

لهذه الأسباب.. الذهب يتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي

لهذه الأسباب.. الذهب يتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي
١١:٤٤:٢٠ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يتجه الذهب، اليوم الجمعة، لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفض الدولار وأدت بيانات اقتصادية إلى رهانات على اقتراب الفدرالي الأمريكي من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:55 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2044.09 دولار للأونصة، وحوم بالقرب من أعلى مستوى في عام والذي بلغه أمس الخميس.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2059.40 دولار.

هذا وتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في عام، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 214 ريالاً

بيانات تؤثر على المعدن الأصفر

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في مارس بأكبر قدر منذ إبريل نيسان 2020، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أقل من المتوقع.

علاوة على ذلك، زاد عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع.

هذه القراءات، إلى جانب المخاوف من ركود متوسط، ساعدت على ارتفاع سعر الذهب 1.8% منذ بداية الأسبوع.

ويعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

اقرأ أيضًا:

شاهد ماذا فعلت السيول القوية بطريق مهد الذهب في المدينة؟

المعادن النفيسة الأخرى

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 26.04 دولار للأونصة، مسجلة ذروة عام، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1055.14 دولار.

هذا ويتجه كلا المعدنين لتسجيل خامس مكاسب أسبوعية على التوالي.

ويذكر أن البلاديوم ارتفع بـ 0.6% إلى 1508.57 دولار.

الكلمات الدلالية:
أسعار الفائدة أمريكا ارتفاع أسعار الذهب البلاتين الدولار الذهب الفدرالي الأمريكي الفضة المعدن الأصفر

مواد ذات صلة

المزيد
تدوير مخلفات المدارس الورقية لدعم الجمعيات الخيرية

تدوير مخلفات المدارس الورقية لدعم الجمعيات الخيرية

١٢:٣١ م، الأثنين، ٠١ يونيو ٢٠١٥
إحباط تهريب 13 ألف لتر من الخمور مُخبأة وسط “زيوت نباتية” بالبطحاء

إحباط تهريب 13 ألف لتر من الخمور مُخبأة وسط “زيوت نباتية” بالبطحاء

٠٨:٤٨ م، الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠١٥
4 مزايا.. شروط الحصول على ترخيص الممارس الحرفي

4 مزايا.. شروط الحصول على ترخيص الممارس الحرفي

١٠:٢٨ ص، الخميس، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
رسميًّا.. إيران: لن نرسل حجاجنا إلى «مكة» هذا العام

رسميًّا.. إيران: لن نرسل حجاجنا إلى «مكة» هذا العام

١٢:٣٣ م، الأحد، ٢٩ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *