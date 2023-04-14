ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتراجع المعروض

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها 1% في الجلسة السابقة، إذ تقيم السوق ظروف المعروض الداعمة قبيل توقعات وكالة الطاقة الدولية الشهرية للطلب.

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خام برنت بـ 86 دولارًا للبرميل

وبحسب “رويترز”، زادت العقود الآجلة لخام برنت 0.2%، إلى 86.26 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2%، إلى 82.36 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعمًا من توقعات نقص المعروض بسبب انخفاض الإنتاج المتوقع في روسيا.

وقال محللون من بنك إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء صباح اليوم “الصادرات الروسية تظهر علامات تراجع حيث ورد أن الإنتاج تقلص 700 ألف برميل يوميا”.

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تقارير وبيانات

على جانب الطلب، يتركز اهتمام المستثمرين على تقرير سوق النفط الشهري الذي تصدره وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق اليوم، مع احتمال أن تخفض الوكالة توقعاتها للطلب العالمي بسبب تعثر نمو الاقتصاد الكلي.

وأشار التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، الذي صدر أمس الخميس، إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف.

وعزى التقرير ذلك إلى نمو أضعف وتشديد السياسة النقدية وعدم الاستقرار في القطاع المالي العالمي.

بينما صدرت بيانات التجارة الصينية أمس الخميس وأظهرت ارتفاع واردات النفط الخام 22.5% على أساس سنوي في مارس، مما عزز الآمال حيال التعافي الاقتصادي الصيني.

تأتي المستويات المرتفعة قليلا للأسعار اليوم الجمعة في نهاية أسبوع وصل فيه الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من شهرين بفضل بيانات تظهر تباطؤ التضخم الأمريكي وضعف الدولار.

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أداء الأسبوع

وقفز خام غرب تكساس الوسيط اثنين في المائة منذ بداية الأسبوع، بينما ارتفع خام برنت 1.3%، وسجل كلاهما مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وأغلق مؤشر الدولار أمس الخميس عند أدنى مستوى منذ بداية فبراير، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.. والتي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع الفائدة.

وضعف الدولار يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يعزز الطلب.