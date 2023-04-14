عاجل.. نفوق 18 ألف بقرة في انفجار مزرعة بالولايات المتحدة

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أدى انفجار في مزرعة للألبان في ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، إلى نفوق نحو 18 ألف بقرة، وإصابة شخص بجروح، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية.

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أخطر انفجار في مزرعة لتربية الأبقار

وقال مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد ميلر في بيان إن الحادث هو “أخطر انفجار وحريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس”. وأضاف أن “التحقيق فيه وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح”.

ودمر الانفجار والحريق ليل الاثنين الثلاثاء مزرعة ألبان “ساوثفورك” الواقعة بالقرب من بلدة ديميت في منطقة بانهاندل في ولاية تكساس.

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إصابة شخص في الانفجار

ووجد رجال الإطفاء والشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث “شخصًا محاصرًا في الداخل”. وقال مكتب مأمور مقاطعة كاسترو على فيسبوك إنه تم إنقاذ عامل المزرعة ونقله جوا إلى المستشفى.

وأكد ميلر أن مصدر الانفجار والحريق لم يعرف ووصف الحادث بأنه “مروع”.

وأضاف “ما إن نعرف السبب والحقائق المحيطة بهذه المأساة، سنحرص على إطلاع الجمهور على كل التفاصيل لتجنب كوارث من هذا النوع في المستقبل”.

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فتح تحقيق في الحادث

وصرح مكتب مأمور المقاطعة سال ريفيرا لشبكة “سي بي إس” أنه قد يكون حدث ارتفاع في حرارة نظام إزالة الروث من الحظيرة، مشيرًا غلى أن غاز الميثان يمكن أن “يشتعل ثم ينتشر مع الانفجار والحريق”.

وأكد أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

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