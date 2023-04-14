تشمل 900 شخص.. بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن

تواصل – وكالات:

أعلن الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، الجمعة، بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن.

وقال حزام “بدأت اليوم ؤ سراح مجموعة من المحتجزين طبقا للاتفاقية التي تمت في سويسرا بمارس الماضي”.

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بدء عملية إطلاق الأسرى

وأضاف “هذه لحظات رائعة جدًا أن يعود هؤلاء المحتجزون سابقا إلى أهاليهم.. هي خطوة مهمة جدًا في بناء العلاقة بين أطراف الصراع في اليمن”.

وتابع: “نأمل أن تؤدي مثل هذه الخطوة للمزيد من عمليات إطلاق سراح المحتجزين”.

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إطلاق سراح 320 أسيرًا

ومن المقرر أن يتم الجمعة، إطلاق سراح نحو 320 أسيرًا، منهم 250 حوثيًا ونحو 70 من الطرف الحكومي، وفق برنامج صفقة تبادل الأسرى.

وفي 20 مارس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية الاتفاق مع مليشيات “الحوثي” على الإفراج عن 887 أسيرًا ومختطفًا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بهذا الخصوص.

والثلاثاء، أعلن عضو لجنة التفاوض في الفريق الحكومي ماجد فضائل في تصريح للأناضول، أن “عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين تنطلق الخميس بإطلاق سراح 322 أسيرا، بينهم 72 تابعين للحكومة و250 من الحوثيين”.

والأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية، تأجيل انطلاق تنفيذ تبادل الأسرى مع مليشيات الحوثيين يومًا واحدًا إلى الجمعة وفق تغريدة لرئيس الفريق الحكومي في ملف الأسرى، يحيى كزمان، غداة الإعلان عن بدء تنفيذ الصفقة الخميس.

ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة مليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة المملكة لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة مليشيات “الحوثي” المدعومة من إيران.

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