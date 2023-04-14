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قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى
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قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى
١٠:١٦:٠١ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

اعتدت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، على المصلين عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس في بيان أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغازية صوب المئات من المصلين، عند باب حطة أحد أبواب الأقصى.

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الاعتداء على المصلين بالضرب

كما قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين بالضرب، وذلك بهدف عرقلة وصول آلاف الفلسطينيين الذين توافدوا لأداء صلاة الجمعة.

ترافق ذلك مع إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة والأقصى، ونشرت المئات من عناصرها، وسط تنديد فلسطيني بتلك الإجراءات الهادفة لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى الأقصى.

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إطلاق نار على الفلسطينيين

في ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة قباطية قضاء مدينة جنين وسط إطلاق نار على الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت في بلدة قباطية، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي طاردت عدة مركبات فلسطينية في البلدة، واعتقلت أحد الشبان وأغلقت الطرق المؤدية إليها.

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الكلمات الدلالية:
الجمعة الرابعة من رمضان القنابل الصوتية المسجد الأقصى صلاة الجمعة فلسطين قوات الاحتلال

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