الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى
استعدادات فائقة بـ المسجد الحرام لاستقبال المصلين والمعتمرين بالجمعة الرابعة من رمضان
7 علامات صباحية لـ “القاتل الخفي”.. لا تتجاهلها
سقوط قتلى.. مشاهد مروعة لانشطار جسر إلى نصفين جسر في كولومبيا
توقعات الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول ورياح نشطة في 8 مناطق
بسبب سعر الموز.. لاعب تونسي شهير ينهي حياته بطريقة مروعة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

7 علامات صباحية لـ “القاتل الخفي”.. لا تتجاهلها

7 علامات صباحية لـ “القاتل الخفي”.. لا تتجاهلها

7 علامات صباحية لـ “القاتل الخفي”.. لا تتجاهلها
٠٩:٢٢:٠١ ص، الجمعة، ٢٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، تظهر العديد من الأعراض على الجسم تدل على الإصابة بداء السكري “القاتل الخفي”، والتي تشير إلى ضرورة الذهاب إلى الطبيب لبداية العلاج.

ونتناول في ما يلي أهم هذه الأعراض الصباحية للسكري، وفقًا لموقع “Times of india”.

اقرأ أيضًا:

دراسة: الصيام المتقطع يحمي من مرض السكري من النوع2

أعراض السكري الصباحية

1- جفاف الفم

إذا لاحظت أن فمك جافًا أو تشعر بالعطش الشديد عند الاستيقاظ من النوم صباحًا بشكل متكرر، عليك فحص مستويات سكر الدم على الفور، لاحتمالية أن تكون مصابًا بداء السكري.

2- الغثيان

عادةً ما يشير الغثيان الصباحي إلى الحمل عند النساء، لكنه ينذر أيضًا بالإصابة بالسكري، خاصةً إذا كان يحدث بصفة متكررة في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم.

اقرأ أيضًا:

“القاتل الصامت”.. 6 طرق لتعافي مريض السكري من النوع 2

3- الرؤية الضبابية

لارتفاع سكر الدم في الصباح تأثيرات سلبية على حاسة الإبصار، حيث يتسبب في الشعور بضبابية الرؤية، نتيجة لتضخم عدسة العين.

4- تنميل القدمين

يشكل ارتفاع سكر الدم خطرًا كبيرًا على الأعصاب الطرفية، حيث يعرضها لخطر الإصابة بالتلف والالتهاب، مما يؤدي إلى الشعور بتنميل في القدمين صباحًا.

اقرأ أيضًا:

تحذير لمحبي المشروبات السكرية من “عواقب مميتة”.. ما الحد المسموح به؟

5- التعب

من المفترض أن تستيقظ من النوم وأنت في قمة النشاط والحيوية.

فإذا كنت تعاني من التعب في الصباح باستمرار، فهذا مؤشر على الإصابة بالسكري.

6- رعشة اليدين

تصبح رعشة اليدين في الصباح علامة مؤكدة على الإصابة بالسكري، إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى، مثل التعرق المفرط والارتباك وضعف التركيز.

7- ضعف الانتصاب الصباحي

غالبًا ما يكون العضو الذكري منتصبًا في الصباح، فإذا تكرر غياب الانتصاب الصباحي لديك، فهذا يعني أنك قد تكون مصابًا بالسكري.

الكلمات الدلالية:
أعراض الإصابة بالسكري التعب الرؤية الضبابية السكري العطش الغثيان القاتل الخفي جفاف الفم رعشة اليدين

مواد ذات صلة

المزيد
«عرعر».. بيع لوحة سيارة بـ85 ألف ريال في مزاد علني (فيديو)

«عرعر».. بيع لوحة سيارة بـ85 ألف ريال في مزاد علني (فيديو)

٠١:٢٧ ص، الأربعاء، ٢٤ مايو ٢٠١٧
خطيب المسجد الحرام: إضعاف دور أهل العلم يؤدي إلى فقدان الهوية

خطيب المسجد الحرام: إضعاف دور أهل العلم يؤدي إلى فقدان الهوية

٠٢:٣٦ م، الجمعة، ١٥ أبريل ٢٠١٦
مرور «دومة الجندل» يحجز مركبة مُفحِّط ويبحث عن قائدها

مرور «دومة الجندل» يحجز مركبة مُفحِّط ويبحث عن قائدها

٠٤:٤٥ م، السبت، ١٥ يوليو ٢٠١٧
ارتفاع قتلى «هجوم نيويورك» إلى 10 ضحايا

ارتفاع قتلى «هجوم نيويورك» إلى 10 ضحايا

٠١:٢٢ ص، الأحد، ١٥ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *